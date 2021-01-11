Bursa'da kokain operasyonu

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda kokain ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalar ise, 150 gram bonzai, 5 gram kokain, magnum marka 12 calibre ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu maddeden elde edildiği değerlendirilen 500 lira nakit ele geçirildi.

Şüphelinin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.