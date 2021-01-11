Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişinin 20 metre sürüklendiği kaza kamerada

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi, yaklaşık 2 metre havalandıktan sonra yere düşerek sürüklendi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.Kaza, saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi´nde meydana geldi. Burak Öner´in (22) kullandığı plakasız motosiklet, Özer Barış Gömleksiz (35) yönetimindeki 16 Y 6353 plakalı otomobile çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre; çarpmanın etkisiyle motosikletle birlikte Burak Öner ve Berkan Çetiner (22) yaklaşık 2 metre havalandıktan sonra yere düşüp sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-01-11 17:47:19



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