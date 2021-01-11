Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA merkezli 4 ilde polis ekiplerince FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda TSK içindeki mahrem yapılanmaya mensup oldukları ve 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki üyelerine yönelik yürüttükleri soruşturmada, örgütün mahrem yapısında olduğu belirlenen 17 şüpheliye operasyon düzenledi. Bursa merkez olmak üzere İzmir, Ankara ve Bitlis´te eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda ardışık aranma kayıtları bulunan, Bankasya´ya para yatıran ve Bylock kullanıcısı olan bir kurmay yarbay, bir açıkta astsubay, 2 kapatılan askeri okul öğrencisinin de aralarında bulunduğu 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2021-01-11 19:05:55
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