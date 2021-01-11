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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da kamyon zeytinliğe devrildi

İHA

Bursa'da kamyon zeytinliğe devrildi

Bursa'da kontrolden çıkan kamyon zeytinliğe uçtu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Akharem Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Elçin (47) idaresindeki 16 AL 641 plakalı kamyon, Gemlik istikametinden Sölöz istikametine seyir halindeyken Akharem Mahallesi kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı. Savrulan kamyon yol kenarındaki zeytinliğe devrildi. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü, çevreden gelen vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarıldı. Kamyon sürücüsü Hüseyin Elçin olay yerine çağrılan ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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