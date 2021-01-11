Yoldan çıkan kamyon zeytinliğe devrildi, sürücü yaralandı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ, (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun zeytinliğe devrilmesi sonucu Hüseyin Elçin (47), yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Orhangazi ilçesindeki Akharem Mahallesi kavşağında meydana geldi. Gemlik ilçesinden Orhangazi´deki Sölöz Mahallesi´ne giden Hüseyin Elçin yönetimindeki 16 AL 641 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrularak zeytinliğe devrildi. Çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirirken, hafif şekilde yaralanan sürücü Hüseyin Elçin vatandaşların yardımıyla kamyondan çıkarıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü, Gemlik Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2021-01-11 19:49:47
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