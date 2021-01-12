Kısıtlamada ehliyetsiz yakalanan sürücüye ceza

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA) BURSA´da sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz araç kullanan Ömer P.´ye (34), 2 bin 699 TL ceza uygulandı. Ömer P., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ne çekiyorsun, alo? Çekemezsin" diye bağırdı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında kentin bir çok noktasında kontrol noktaları oluşturdu. Trafik Büro Amirliği ekipleri, İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi´ndeki kontrol noktasında 16 AHZ 073 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Ekipler, araçta bulunan 4 kişinin mobilya fabrikasında çalıştıklarını ve işten eve döndüklerini belirledi. Ekiplerin yaptığı incelemede sürücü Ömer P.´nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi.
Beraberindeki 3 kişinin ehliyeti olan Ömer P.´ye ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 2 bin 699 TL ceza uygulandı. Ömer P., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ne çekiyorsun, alo? Çekemezsin" diyerek, tepki gösterdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-01-12 10:17:36
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