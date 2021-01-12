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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite-sanayi iş birliğine destek

İHA

Üniversite-sanayi iş birliğine destek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından yürütülen 2244 Sanayi Doktora Programı çalışmalarına Orhan Otomotiv de dâhil oldu. Üniversite ile firma arasında imzalanan protokol ile 5 doktora öğrencisi, firma bünyesinde yürütülen ArGe ve proje çalışmalarında görev alabilecek.
TÜBİTAK tarafından özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verilmesini kapsayan 2244 Sanayi Doktora Programı’na katılımlar devam ediyor. Bursa’da sanayi alanında öncü çalışmalara imza atan Orau Orhan Otomotiv Kontrol Sistemleri Sanayii A.Ş., BUÜ ile işbirliği yapan yeni firma oldu.
Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TÜBİTAK 2244 programında doktora öğrenci sayısı itibariyle Türkiye’nin en üstte yer alan üniversitesi olduklarını açıkladı. Programın; DevletÜniversiteSanayi işbirliğinin en iyi örneklerinden birisi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Proje sayesinde devletimiz, üniversitelerimiz, firmalarımız kazanıyor. Dolayısıyla ülkemiz ve kentimiz de kazanmış oluyor. Böyle bir programda bizimle birlikte hareket edecek olan Orhan Otomotiv yöneticilerine ve özellikle Orhan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Orhan Beye çok teşekkür ediyoruz. Bizlere verdiği destekler her zaman üniversitemize artı değer katıyor” diye konuştu.

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