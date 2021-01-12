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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gayrimenkul sektörü 2021’den umutlu

İHA

Gayrimenkul sektörü 2021’den umutlu

Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, 2020 yılında ciddi bir satış başarısı yakalayan konut sektöründe salgın önlemlerinin sonuç vermesi ve etkilerinin kalkması ile yeni rekorların kırılmasının beklendiğini söyledi.
Yeni dönem ile beraber konutlarını değiştirmeyi düşünen vatandaşların 2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren yeni konutlara olan taleplerinde önemli artış olacağı belirten Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, konut kredi faizlerinde uygulanan indirimlerin ardından yaşanan ve büyük bir rekora ulaşan konut satışlarının 2021 yılı ile beraber yeni rekorlar için bir işaret olabileceğini söyledi. Aydemir, “Konut satışlarını doğrudan etkileyen faktörlerin başında kredi faiz oranları geliyor. Yüzde 1’in altındaki tüm oranlarda ciddi bir talep yaşıyoruz. 2020 yılının Haziran ve Temmuz aylarında bunu net bir biçimde gördük. Ancak vatandaş nezdindeki talebin tam olarak karşılandığını söylemek zor olur. Salgın sonrası uygulanmasını beklediğimiz teşvikler ve indirimler hayata geçmesi durumunda yeni rekorlar kırılabilir. Kredi faizlerinin dışında tapu harç bedellerinde bir indirime gidilmesi de bu talebi satışa dönüştürebilir. Umuyoruz ki 2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren pandeminin etkileri kalkmaya başlar ve yeni normal diye tabir ettiğimiz olağan seyir devam eder” dedi.
Son olarak İzmir’de yaşanan depremin ardından tekrar gündeme gelen güvenli ve sağlam yapılara olan talep gün geçtikçe artıyor. Salgın önlemleri sebebiyle evlerinde daha çok vakit geçiren vatandaşların başta deprem riski olmak üzere gerek sosyal donatılı bir yaşam istemesi gerekse de evden çalışmaya uygun konutlara yönelmesi önümüzdeki dönemlerde yeni üretilen konutlara olan talebin artmasına sebep olduğunu ifade eden Aydemir, "Özellikle korona virüs salgını sebebiyle ülke genelinde kıyı ve tatil bölgeleri ve sahil bölgelerine ciddi bir talep artışı olurken, en çok tercih edilen bölgeler arasında Ege bölgesi başı çekiyor. Karantina dönemini kalabalık şehirlerde yaşayan vatandaşlar, bahçeli, müstakil ve az katlı evlere ilgiyi artırdı. 2021 yılının ilerleyen dönemlerinde bu ilginin artması ve bu bölgelerde bulunan gayrimenkullere olan talebin satışlara dönüşmesi bekleniyor" diye konuştu.

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