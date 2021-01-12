Bursa’da eş zamanlı operasyonla 16 FETÖ’cü kadın yakalandı

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Bursa, Ankara ve Hatay illerinde FETÖ’cü kadınlara yönelik yapılan operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda Bursa’da güncel kadın yapılanması olduğu tespit edilen, haklarında örgütsel deliller bulunan, içlerinde ‘Serrehber, bölgeci, sohbet imamı, bölge talebe mesulü ve ev ablası’ gibi örgütsel konumları olan ve aralarında ‘bylock’ kullanıcılarının da olduğu 16 şüpheli Bursa, Ankara ve Hatay’da eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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