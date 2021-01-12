Yıkımı yapılan fabrikanın silolarında yangın çıktı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA'da atıl durumdaki fabrikanın silolarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, saat 12.15 sıralarında, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi´nde bulunan atıl durumdaki eski yağ fabrikasında yaşandı. Yıkım çalışması yapıldığı sırada fabrikanın silolarındaki yağlar aniden alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat çalışmasıyla söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından fabrikanın yıkımına devam edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-01-12 13:33:16
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