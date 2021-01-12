Planlar, Güzelyalı’nın geleceğini şekillendiriyor

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Siteler, Eğitim, Yalı, Burgaz, Altıntaş, Ömerbey ve Aydınpınar mahallelerini kapsayan 1/1000 Ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı’na ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan plan değişikliğinin herhangi bir kamulaştırma, yıkım veya kentsel dönüşüm çalışmasını kapsamadığının altını çizen Başkan Hayri Türkyılmaz, planlarla ilgili kamuoyunda yanlış bilinen detayları aktardı. Mahkeme kararıyla iptal edilen 1/1000 Ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı’nın düzenlenmesini kapsayan değişiklikle, kentin geleceğini şekillendirdiklerini kaydeden Başkan Türkyılmaz, “Çok sıkça karşılaştığımız sorulardan biri oturma izinleriyle ilgili. Binalar, yapı ruhsatı eki projelerine ve revize edilen imar planına uygunluk gösteriyorsa oturma izni alınabilecek. Yine plan revizyonuyla yeni bir alanın imara açıldığı söz konusu değildir. Kısmi yapılaşma tespiti yaptırılarak planın Kıyı Kanunun ilk 100 metreye ilişkin ilgili maddelerinden muaf olduğu tespit edildi. Burada vatandaşımızın hakkını korumuş, mağduriyetleri de gidermiş olduk. Plan revizyonu sonraki süreçte Güzelyalı’da yapılacak yeni yapılaşma koşullarını belirliyor. Güzelyalı’ya yeni yapılacak yapıların kat sayısı, bina yüksekliği, çekme mesafesi, emsali bu plana göre yapılacak. Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri planda belirtilen koşullara göre verilecek. Güzelyalı, park, yol, eğitim, sağlık alanı gibi donatı mekanlarının sınırları belirli bir kent olarak bundan sonraki yıllarda sağlıklı yapılaşacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.