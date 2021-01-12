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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’nın değeri ortak akılla belirleniyor

İHA

Bursa’nın değeri ortak akılla belirleniyor

Bursa’da turizmi teşvik etmek maksadıyla kurum ve kuruluş temsilcileriyle istişare toplantısı düzenlendi. Tarihten kültüre, sanattan ekonomiye kadar birçok alanda sayısız değeri bünyesinde barındıran Bursa’da 2021 yılı için Hanlar Bölgesi, yeşil Bursa, İznik ve ipekçilik konuları öne çıktı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılı özelinde ‘tema’ belirlenmesi istişare toplantısı düzenlendi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki toplantıya, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Milletvekili Atilla Ödünç, meclis üyeleri, üniversite, kamu, ticaret, sivil toplum ve belediye temsilcileri katıldı. Toplantıda, erguvan, leylek, koza, Osman Gazi’yi anma törenlerinin devlet töreni haline getirilmesi, Bursa’da zaman ve saat kültürü, Uludağ, İznik, Gölyazı, Aktopraklık, su, Emir Sultan, Hanlar Bölgesi, Zeyniler Köyü, Mudanya Myrlea antik kenti, zeytin, Çelebi Mehmed, Yeşil Külliyesi, Ahmet Vefik Paşa, çini, ipekçilik, ipek, sağlık, yöresel lezzetler, ekoturizm ve Oylat Kaplıcaları başlıkları gündeme getirildi. Hanlar Bölgesi, ‘Yeşil Bursa’, İznik ve ipekçilik konuları ise öne çıktı.
Hedef Bursa’yı ön plana çıkartmak”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Birleşmiş Milletler’in her yıl önemli bir değere dikkat çektiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 2020 yılını ‘Patara Yılı’ olarak ilan ettiğini hatırlattı. Meclisteki partilerin ortak önergesiyle 2021 yılının da ‘İstiklal Marşı’ yılı ilan edildiğini belirten Başkan Alinur Aktaş, genel konunun yanında Bursa’ya özgü bir değeri de 2021 yılı teması olarak belirlemeyi amaçladıklarını söyledi. Belirlenen konu özelinde yapılacak etkinliklerle Bursa’yı ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak istediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa olarak çok farklı ve çok sayıda özelliği bünyemizde barındırıyoruz. Bu kadar fazla özelliği aynı anda bulundurmamızdan ötürü hepsini azar azar sahiplenmek zorunda kaldık. Amacımız tarihe yön veren, Osmanlı’yı kuran, uygarlıkların kesişme noktası olan Bursa’nın taşıdığı değerleri yeni değerlerle harmanlayıp bir dünya kenti yapmaktır. Bu vizyona sahip ve aynı zamanda modern yüzüyle de gelişen Bursa'nın bir özelliğini ön plana çıkartmak istiyoruz. 2021’i ona dair etkinliklerle dolu dolu geçirmek istiyoruz. 2022 yılında da başka bir özellikle Bursa’yı ön plana çıkartmayı planlıyoruz” dedi.
Hanlar Bölgesi ve ipek
Bir şair veya devlet büyüğüne yılı atfetmekten ziyade bir bölgeyi ve mekânı ön plana çıkarmanın şehre daha fazla değer katacağına inandığını ifade eden Başkan Aktaş, bu yönde çalıştay, etkinlik, reklam faaliyetleri, üniversite çalışmaları, Ankara nezdinde girişimlerle bulunulacağını anlattı. Pandeminin bir an önce sonra ererek hayatın normale dönmesini arzuladıklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Yaşanacak hareketliliği düşünerek faaliyetlerde bulunacağız. Önümüzdeki Meclis toplantısında da konu gündeme gelecek. Bununla ilgili karar alınacak. Konuyu karar almak veya burada toplantı yapmakla kısıtlamayacağız. Belirlenecek konuyu parlatacağız. Konuyu yıl boyunca işleyeceğiz. Alt başlıkları belirleyip ilgili kurumlarla görüşeceğiz. 2026 Bursa’nın fethinin 700. yılı olacak. Osman Gazi’yi anma töreni günlük değil devlet törenleriyle kutlanmalıdır. Bu konuda çalışmalarımız var. 2021 teması için benim kanaatim ise, geçmişle geleceği buluşturması açısından Hanlar Bölgesi ve ipek. Her bir köşesi ayrı ayrı işlenmelidir. Her hanın veya caminin ayrı hikâyesi var” diye konuştu.
Yeşil Türbe ve Hanlar Bölgesi
Bursa Valisi Yakup Canbolat, 2021 yılı temasını tüm kurum ve kuruluşlarla buluşarak belirlemek ve istişare yapmayı arzuladıklarını belirtti. Her yıl Bursa’da bir temayı öne çıkararak tek konuya yoğunlaşarak şehrin tanıtımını amaçladıklarını anlatan Canbolat, toplantıyı organize eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Belirlenecek temanın da Bursa’ya hayırlı olmasını dileyen Canbolat, “Şehir olarak bu konulara sık sık kafa yormalıyız. Bursa kendi dinamikleri içerisinde çok güçlü bir il. Bunu daha ileriye taşımalıyız. Bu yüzden fikirleri önemsiyoruz. Benim kanaatim Yeşil Türbe ve Hanlar Bölgesi. Osman Gazi’yi anma törenleri zaten her sene kutlanıyor. Bunu yıl etkinliği olarak düşünmemeliyiz. Bursa’da yapılan birkaç etkinlik uluslararası alana etkisi olacak hale getirilmeli. Bursa’nın fethi bir haftaya yayılmalı ve insanlar ‘Ben bu etkinlikleri izlemeliyim’ diyebilmeli. Bu tür birkaç tane etkinliğimiz olmalı” dedi.
Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de 2021 yılı için kanaatinin Çarşıbaşı ve Hanlar Bölgesi olduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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