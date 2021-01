YADEM Yıldırımlıların hizmetinde

Yıldırım Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu Yıldırım Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi (YADEM) ile ilçe sakinlerine destek olmaya devam ediyor.

Ailenin korunmasına yönelik geliştirdiği projelerle takdir toplayan Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerine psikolojik destek hizmeti sağlıyor. Koronavirüs salgını sürecinde ‘Telefonla ve Online Terapi’ sistemine geçilen merkezde, haftanın her günü 08.00 17.00 saatleri arasında telefon görüşmesiyle veya talebe göre WhatsApp üzerinden görüntülü seanslar gerçekleştiriliyor. Çocuk, genç, kadın ve ailelere sosyolojik, psikolojik ve kişisel gelişim konularında destek vermek ve fertlerin refahını yükseltmek maksadıyla danışmanlık hizmeti sunan Yıldırım Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi’nde geride kalan son bir yılda 612 çifte aile danışmanlığı, 414 kişiye münferit danışmanlık, 525 çocuğa da çocuk danışmanlığı olmak üzere toplam bin 551 kişiye 2 bin 249 seansta danışmanlık hizmeti verildi. Kadrosunda 2 psikolog ve 2 aile danışmanı bulunan Yıldırım Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi Birimi, seanslarda çocuk ve ergen danışmanlığı, aile danışmanlığı ve yetişkin danışmanlığı konuları ile en büyük sosyal problemlerin başında gelen madde bağımlılığına karşı vatandaşlara destek sağlıyor.

Toplumda yaşanan sıkıntıların aile müessesesinin daha da güçlendirilmesi ile aşılacağını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İdareciler olarak insanlara farklı hizmetleri bir arada sunmamız gerekiyor. Bizimde öncelikli hizmet anlayışımızın merkezinde insan var. Dolayısıyla önce insan diyerek sosyal belediyecilik anlayışı ile her zaman hemşehrilerimizin yanında olmaya, onların her türlü sıkıntılarında destek olmaya gayret ediyoruz. Belediyemiz bünyesinde hayata geçirdiğimiz Yıldırım Aile Danışmanlık Eğitim Merkezimiz de bu kapsamda önemli çalışmalara imza atıyor. Tamamen ücretsiz olan bu hizmetimiz sosyal belediyecilik alanında yürüttüğümüz hizmetler içerisinde örnek bir çalışma. Mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak için mutlu ve huzurlu aileler olması gerekir. Bizde Yıldırım Belediyesi olarak bunun çabası içerisindeyiz” diye konuştu. Ücretsiz olarak hizmet verilen danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 444 16 02 numaralı Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi’nden bilgi alabilir.

