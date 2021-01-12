Yıldırım'da su kesintisi

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım Mollaarap Mahallesi Taner Sokak ve Harmanyeri Sokak ile civarında 13.01.202115.02.2021 tarihleri arasında, 10.0018.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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