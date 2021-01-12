Nilüferli muhtarlar Erdem’den destek istedi

Nilüfer’in İnegazi Mahallesi’ne kurulmak istenen ve bölgede yer alan 8 mahalledeki tarım arazileri ve yaşayanların olumsuz etkileneceği kalker ocakları, kırmaeleme, yıkama ve hazır beton tesislerine karşı olan muhtarlar, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek, bu süreçte destek istedi.

Nilüfer’in kırsal bölgelerinde yer alan, doğa ile verimli tarım arazilerini talan eden ve yaşayanları olumsuz etkileyen taş ocaklarına bir yenisinin de eklenecek olması bölge halkında tepkilere yol açtı. Özel bir işletmenin İnegazi Mahallesi’ne kurmak için girişimlerde bulunduğu kalker ocakları, kırmaeleme, yıkama ve hazır beton tesislerine karşı olan İnegazi, Kuruçeşme, Üçpınar, Atlas, Çalı, Yaylacık ve Tahtalı mahallelerinin muhtarları, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret ederek, bu süreçte destek istedi. İnegazi’de böyle bir işletmenin kurulması halinde tarım arazilerinin yok olacağını, doğa katliamı yaşanacağını ve bölgedeki insanların bu durumdan olumsuz etkileneceğini belirten İnegazi Mahalle Muhtarı Nurettin Aydın, bu tesisin kurulmaması için tüm mücadeleyi vereceklerini belirtti. “Atalarımızın topraklarına sahip çıkmak istiyoruz” diyen Aydın, şöyle konuştu: “Biz, bölge halkı olarak tarımla uğraşmak istiyoruz. 8 mahalle ve on binlerce kişinin olumsuz etkileneceği böyle bir şeyi istemiyoruz. Bizi, tarımla ve doğayla baş başa bıraksınlar. Bu tesis kurulursa doğa ve en verimli tarım arazilerimiz yok olacak. Yapılması planlanan işletmenin olduğu yerde en az 40 kişinin tapusu var. 21 Ocak’ta ÇED toplantısı yapılacak. Şu ân ÇED sürecinde olan bu tesisin kurulmaması için mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımız elimizden gelen bütün mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Nilüfer Belediyesi bölgeyi kalkındırmak, tarıma teşvik etmek için çalışmalar yaparken, bizim bu tür olayla karşılaşmamız çok üzücü.”

Başkan Erdem’den destek sözü

Muhtarların ve bölge halkının mücadelesine destek olacaklarını dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, “Bu tür tesislerin bölgemizde açılmasına karşıyız. Bunun için elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Biz çevre adına, tarım adına bu tür tesislerin artmasına karşıyız ve bunu her zaman da dile getirdik” dedi.

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