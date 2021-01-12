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Bursa'da trafikte yol verme kavgası kameraya yansıdı

İHA

Bursa'da trafikte yol verme kavgası kameraya yansıdı

Bursa'da yol verme kavgası kameralara yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde merkez Nilüfer Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde is, iki araç sürücüsünün yol verme meselesi yüzünden birbirleriyle tekme tokat kavga ettiği görüldü. Kavga saniye saniye kameralara yansıdı.

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