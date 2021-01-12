Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 3 (İlk yarı)

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Bursaspor, sahasında FraportTAV Antalyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Antalyaspor’un 30’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar

6. dakikada Onur Atasayar’ın yaptığı müdahale sonrası penaltı kazanan Antalyaspor'da topun başına geçen Hakan Özmert fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. 01

33. dakikada orta alanda top kaybı yapan Bursaspor’a karşı kontratağa kalkan Antalyaspor’da Gökdeniz Bayraktar sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Gökdeniz, sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 02

35. dakikada Aykut Akgün’ün ceza sahası içine yapılan ortaya ters kafa vurması sonucu meşin yuvarlağı önünde bulan Jahovic, takımını üç farklı üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. 03

42. dakikada Emirhan’ın serbest vuruştan verdiği pasta, topu kalecinin üstünden aşırtan Aykut Akgün’ü, Naldo engelledi ve mutlak bir golü önledi.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yasin Kol xxx, Mehmet Şahan Yılmaz xxx, Utku Tunavelioğlu xxx

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz xx, Onur Atasayar x, Furkan Emre Ünver x, Aykut Akgün x, Cüneyt Köz xx, Burak Altıparmak x, Emirhan Aydoğan xx, Burak Kapacak x, Özer Hurmacı x (Kerem Şen dk. 21 xx), Batuhan Kör xx, Ali Akman xx

Yedekler: Canberk Yurdakul, Ertuğrul Kurtuluş, Ramazan Keskin, Ozan Koç, Çağatay Yılmaz, İsmail Can Çavuşluk, Recep Aydın, Tuğbey Akgün, Kerem Şen, Eren Güler

Teknik Direktör: Mustafa Er

FraportTAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan xxx, Naldo xxx, Eren Albayrak xxx, Doğukan Sinik xxx, Sam xxx, Kudriashov xxx, Jahovic xxx, Imeri xxx, Gökdeniz Bayrakdar xxx, Bünyamin Balcı xxx, Hakan Özmert xxx

Yedekler: Doğukan Özkan, Enes Sancar Şahin, Ersan Gülüm, Nuri Şahin, Orgill, Mevlüt Han, Fredy, Serdar Poyraz, Adem Metin Türk, Ali Eren.

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Hakan Özmert (dk. 6 pen.), Gökdeniz Bayraktar (dk. 33), Jahovic (dk. 35) (Antalyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.