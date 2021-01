Erdurmuş’tan üreticilere destek sözü

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Mustafakemalpaşalı üreticilerle bir araya geldi.

Yamanlı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne ziyarette bulunan Erdurmuş, süt ve et fiyatları hakkında üreticilerin görüşlerini aldı. Bakanlık olarak et ve süt üretimine önemli destek sağladıklarını, her zaman çiftçi ve yetiştiricilerin yanında olduklarını belirten Zekeriya Erdurmuş, kooperatifçiliğin genel durumu ve önemi hakkında bilgiler verdi. Yamanlı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Aykut Yaman ise üreticilerle istişarelerde bulunarak sorunları dinleyen Erdurmuş’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Yaman, “ Genel Müdürümüzün bu ziyareti bizleri sevindirdi. Mahallemizin üreticileri de et ve süt fiyatları, pazarın yönü ve ham madde sıkıntısı konularında merak ettiklerini sorma imkânı buldu. Müdürümüz, kooperatifçiliğin önemine vurgu yaparak, birlik ve berabirliğin sürdüğü sürece devletin de desteğini her yönüyle devam ettireceğini kaydetti” dedi.

