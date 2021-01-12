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Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 3 (Maç sonucu)

İHA

Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 3 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 30 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Burak Kapacak’ın sert şutu kaleci Ferhat'ta kaldı.
60. dakikada Batuhan Kör, sağdan taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde istediği gibi kafa vuruşu yapamayınca top kalenin solundan auta çıktı.
83. dakikada Sam, sağ çaprazdan ceza sahası içine girerek çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Ataberk Dadakdeniz’de kaldı.
90+1. dakikada Emirhan Aydoğan'ın ceza sahası içinden çektiği sert şutta kaleci Ferhat meşin yuvarlağı kurtardı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Yasin Kol xxx, Mehmet Şahan Yılmaz xxx, Utku Tunavelioğlu xxx
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz xx, Onur Atasayar x, Furkan Emre Ünver x (Ozan Koç dk. 46 x), Aykut Akgün x, Cüneyt Köz xx, Burak Altıparmak x, Emirhan Aydoğan xx, Burak Kapacak x, Özer Hurmacı x (Kerem Şen dk. 21 x) (Ramazan Keskin dk. 68 x), Batuhan Kör xx (İsmail Can Çavuşluk dk. 68 x), Ali Akman x (Çağatay Yılmaz dk. 56 xx)
Yedekler: Canberk Yurdakul, Ertuğrul Kurtuluş, Recep Aydın, Tuğbey Akgün, Eren Güler
Teknik Direktör: Mustafa Er
Antalyaspor: Ferhat Kaplan xxx, Imeri xxx (Adem Metin Türk dk. 83 ?), Naldo xxx, Kudriashov xx (Ersan Gülüm dk. 46 xx), Eren Albayrak xxx, Bünyamin Balcı xxx, Hakan Özmert xxx (Fredy dk. 46 xx), Doğukan Sinik xxx, Gökdeniz Bayrakdar xxx (Nuri Şahin dk. 72 xx), Sam xxx (Serdar Poyraz dk. 83 ?), Jahovic xxx
Yedekler: Doğukan Özkan, Enes Sancar Şahin, Orgill, Mevlüt Han, Ali Eren
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Hakan Özmert (dk. 6 pen.), Gökdeniz Bayraktar (dk. 33), Jahovic (dk. 35) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Ersan Gülüm (Antalyaspor), Ramazan Keskin (Bursaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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