Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 3 (Maç sonucu)

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Burak Kapacak’ın sert şutu kaleci Ferhat'ta kaldı.

60. dakikada Batuhan Kör, sağdan taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde istediği gibi kafa vuruşu yapamayınca top kalenin solundan auta çıktı.

83. dakikada Sam, sağ çaprazdan ceza sahası içine girerek çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Ataberk Dadakdeniz’de kaldı.

90+1. dakikada Emirhan Aydoğan'ın ceza sahası içinden çektiği sert şutta kaleci Ferhat meşin yuvarlağı kurtardı.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yasin Kol xxx, Mehmet Şahan Yılmaz xxx, Utku Tunavelioğlu xxx

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz xx, Onur Atasayar x, Furkan Emre Ünver x (Ozan Koç dk. 46 x), Aykut Akgün x, Cüneyt Köz xx, Burak Altıparmak x, Emirhan Aydoğan xx, Burak Kapacak x, Özer Hurmacı x (Kerem Şen dk. 21 x) (Ramazan Keskin dk. 68 x), Batuhan Kör xx (İsmail Can Çavuşluk dk. 68 x), Ali Akman x (Çağatay Yılmaz dk. 56 xx)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Ertuğrul Kurtuluş, Recep Aydın, Tuğbey Akgün, Eren Güler

Teknik Direktör: Mustafa Er

Antalyaspor: Ferhat Kaplan xxx, Imeri xxx (Adem Metin Türk dk. 83 ?), Naldo xxx, Kudriashov xx (Ersan Gülüm dk. 46 xx), Eren Albayrak xxx, Bünyamin Balcı xxx, Hakan Özmert xxx (Fredy dk. 46 xx), Doğukan Sinik xxx, Gökdeniz Bayrakdar xxx (Nuri Şahin dk. 72 xx), Sam xxx (Serdar Poyraz dk. 83 ?), Jahovic xxx

Yedekler: Doğukan Özkan, Enes Sancar Şahin, Orgill, Mevlüt Han, Ali Eren

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Hakan Özmert (dk. 6 pen.), Gökdeniz Bayraktar (dk. 33), Jahovic (dk. 35) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Ersan Gülüm (Antalyaspor), Ramazan Keskin (Bursaspor)

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