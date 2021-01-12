İnegöl'de şiddetli lodos etkili oluyor

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Şiddetli rüzgar zaman zaman hızını artırarak devam ediyor. Hem sürücüler hem de vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Havaların mevsim normallerinin üzerinde gitmesiyle batı bölgeleri yağmur ve kara hasret kalırken, İnegöl'de lodos hayatını felç etti. Şiddetli rüzgarla birlikte hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşıyor. Rüzgarın etkisiyle ağaçlar yerinde sökülecek gibi sallanırken, trafik lambalarının sallanması rüzgarın şiddetini ortaya serdi. Rüzgar şiddetini her dakika artırarak devam ediyor.

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