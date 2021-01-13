Bursaspor’un 20 maçlık gol zinciri sona erdi

Bursaspor, bu sezon çıktığı 20 resmi maçta da gol atma başarısı göstermişti. Yeşilbeyazlı takımın bu serisi, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Antalyaspor’a 30 mağlup olarak sona erdi.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’un bu sezon her maçta gol atma başarısı sona erdi. Yeşilbeyazlı takım, 17’si lig, 3’ü de Türkiye Kupası maçı olmak üzere her müsabakada rakip ağları sarsmayı başarmıştı. Bursaspor, son oynadığı ve 30 mağlup olduğu Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Antalyaspor maçıyla birlikte bu seriyi de 20’de bıraktı.

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