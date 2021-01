Mustafakemalpaşa'da mamamatik uygulaması başladı

Hayvan dostu projelerle sevimli dostların her zaman yanında olan Mustafakemalpaşa Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyacını karşılamak için mamamatik uygulaması başlattı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını birçok sıkıntıyı doğururken tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları da sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını zorlaştırdı. Sokak hayvanlarının olumsuz etkilenmemesi ve çevreye zarar vermelerini önlemek maksadıyla bütün imkanlarını seferber eden Mustafakemalpaşa Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamalarında da can dostların sağlığı ve güvenliği için birçok çalışmaya imza attı.

İlçenin farklı noktalarına yerleştirdiği mama odakları ile can dostların beslenmelerine katkı sağlayan Mustafakemalpaşa Belediyesi, hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek ilçenin en işlek noktalarından biri olan Adnan Menderes Meydanına mamamatik konuşlandırdı.

Adnan Menderes Meydanına konuşlandırılan ‘Akıllı Mamamatik’ Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın kumbaraya attığı 1 TL ile çalışmaya başlayarak can dostlar için hizmet vermeye başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, özellikle korona virüsü salgını sebebiyle sokak hayvanlarının zor bir dönemden geçtiğini belirterek bu süreçte can dostlarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmaları arttırarak bütün imkanlarımızla seferber olduk” dedi.

İlçenin muhtelif yerlerine yerleştirilen mama odaklarıyla beslenmeleri sağlanan can dostların yenilenen Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilerek doğaya geri bırakıldığını ifade eden Başkan Kanar, 1 TL ile çalışan ‘Akıllı mamamatik’ istasyonlarıyla sokak hayvanlarının kolayca mama ve suya ulaşabileceğini söyledi.



‘Gelirler mamaya dönüşecek’

Can dostlarımızın ağzı var dili yok diyen Başkan Mehmet Kanar, “Onların ne dediğini anlamak, hayatlarını kolaylaştırmak için anlamlı bir projeyi daha hayata geçirdik. Sokakta yaşayan can dostlarımız için ''Mamamatik'' uygulamasını başlattık. Uygulama sayesinde sokak hayvanları mama ve suya kolayca ulaşabiliyorlar. Vatandaşlarımızın 1 liraya satın aldığı mamalardan elde edilen gelirleri ise yeni mama temininde kullanacağız. Şehrimizin birçok noktasında yaygınlaştıracağımız uygulamayla cana can olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

