Narkotik köpek Takip, yastık içine gizlenen uyuşturucu hapları buldu

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Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da jandarmanın baskın düzenlediği evde, 'Takip' isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada, yastık içine gizlenmiş bin 821 uyuşturucu hap ele geçirildi. Evde yaşayan yabancı uyruklu şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklı A.M.R.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı. Hemen harekete geçen ekipler, dün A.M.R.´nin evine baskın düzenledi.

Narkotik köpek `Takip´ ile yapılan aramada yastık içine gizlenmiş bin 821 adet uyuşturucu hap captagon ele geçirildi. Gözaltına alınan A.M.R.´nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2021-01-13 12:47:25



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