WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles beyazlara büründü.

Keles'te sabah gece başlayan kar yağışı hız kesmeden devam ediyor. Kar yağışı çocukları ve kuraklık endişesi yaşayan çiftçileri sevindirdi. Yüksek keaimlerde kar kalınlığı 10,13 santimetreyi buldu. İlçede yolların kapanmaması için ekipler teyakkuzda bekliyor. Bazı yıllarda ise yıllarda buzlanma olmaması sebebiyle belediye ekipleri tarafından tuzlama çaşılması yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.