Haydi çocuklar Uludağ’a

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen KayakSnowboard kampları, yarı yıl tatiliyle birlikte 23 Ocak’ta Uludağ’da başlıyor.

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezi olan Uludağ, 23 Ocak 12 Şubat tarihleri arasında Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen KayakSnowboard kamplarına ev sahipliği yapacak. 716 yaş arası kayak severlerin kayıt olabileceği kamplar 5 dönem olarak planlandı. Ayrıca sporcuların Uludağ’daki konaklamaları, ulaşım, telesiyej ve kayaksnowboard ekipmanları Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından karşılanacak. Kontenjan sayısı her dönem için 30 kişi olarak belirlenen eğitimlerde pandemi nedeniyle maske mesafe ve temizlik kurullarına dikkat edilecek.

Sömestr Kampları 23 27 Ocak 2021, 27 31 Ocak 2021, 31 Ocak 4 Şubat 2021, 4 8 Şubat 2021 ve 8 12 Şubat 2021 tarihleri arasında olmak üzere 5 dönem olarak planlandı. Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün KayakSnowboard kampları kayıtları Bursa Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksinde yer alan kulüp binasında yapılacak. Program hakkında teferruatlı bilgi almak isteyen aileler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'ne gelebilecekleri gibi 0224 716 15 55 numaralı telefonu aramaları halinde etkinlik hakkında bilgilendirilecek.

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