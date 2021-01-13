Kayıp zihinsel engelli adam, 160 kilometre uzakta bulundu

Şenol POYRAZ/İZNİK(Bursa),(DHA)-BURSA´nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 6 gün önce kaybolan zihinsel engelli İzzet Döndü (46), 160 kilometre uzaklıktaki İznik ilçesinde bulundu. Bir polis memuru, üşüyen Döndü´ye mont alıp, giydirdi.
Yüzde 80 zihinsel engelli olan İzzet Döndü, 7 Ocak günü, ailesiyle yaşadığı Mustafakemalpaşa´daki evinden çıktı. Ancak geri dönmedi. Kardeşi Meral Döndü ve annesi Mukaddes Döndü, polis ile jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Anne ve kızı, ayrıca bir televizyon programına katılarak, İzzet Döndü´nün bulunması için yardım istedi.
160 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
Arama çalışmaları sürerken, bir kişi İzzet Döndü'nün İznik ilçesi Kılıçaslan Caddesi´ndeki Yeşil Cami´nin bahçesinde oturduğunu bildirdi. İhbar üzerine cami bahçesine gelen polis ekipleri, İzzet Döndü´yü buldu. Sağlık durumu iyi olduğu görülen Döndü, polis ekiplerince emniyete götürüldü. Döndü´nün bulundu haberini alan ailesi ise sevinç yaşadı.
POLİS MEMURU MONT ALDI
İzzet Döndü´nün üşüdüğünü gören polis memuru ise, bir mağazadan aldığı montu adama giydirdi Polis memurunun montu Döndü´ye giydirdiği anlar kameraya yansıdı.FOTORĞAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ
2021-01-13 14:11:44
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