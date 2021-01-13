Bursa’da tecrübe birlik ruhuyla buluştu

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, önceki dönem bakan ve vekillerle bir raaya geldi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, önceki dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, önceki dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Adalet Bakan Yardımcısı ve Önceki Dönem Milletvekili Zekeriya Birkan, önceki dönem Milletvekilleri Hüseyin Şahin, İsmet Su, Önder Matlı, Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, Bennur Karaburun, Mehmet Tunçak, Mehmet Emin Tutan, Hayrettin Çakmak, Sedat Kızılcıklı, Şevket Orhan, Faruk Anbarcıoğlu, Zafer Hıdıroğlu, Abdülmecit Alp, önceki dönem il başkanları Ayhan Salman, Cemalettin Torun, Nagip Vardar, Sedat Yalçın ve önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin katıldığı istişare toplantısında bir araya geldiler.

Önceki dönemlerde görev yapan milletvekillerinden ve il başkanlarından Bursa’ya yapılan yatırımlarla ilgili fikirleri alındı. Üretimin, sanayiin, turizm ve tarımın başkenti Bursa’nın vizyon projelerinin konuşulduğu toplantıda fikir alışverişinde bulundular.

Toplantılara ev sahipliği yapan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti'de istişarenin esas olduğunu vurgu yaparak, “Kadim Şehir Bursamız için yapacağımız çalışmalarımızı değerlendirdik. AK Parti, Türkiye için milletin köklerini, geleceğe taşıyan bir büyük dava hareketidir. Bizler, her zaman şehrimize emek veren, katkıda bulunan değerli büyüklerimizin tecrübelerinden istifade ederiz. Milletimizin gönlündeki yerimiz ve bizlerden beklentileri doğrultusunda 3 milyon 56 bin hemşerimizin mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmak istediğimiz daha güzel bir Bursa, daha güçlü bir Türkiye var. Bursa, teknolojisi ve sanayisiyle güvenle büyüyor. Biliyoruz ki Bursa büyürse Türkiye büyür. AK Parti'de eski diye bir kavram yoktur. Partimizde sadece görev değişikliği olur. Bizler ise bu millete hizmet etmekle görevliyiz. Partimize, milletimize ve şehrimize bu güne kadar hizmet eden bütün dâvâ büyüklerimize teşekkür ederim” dedi.

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