Yıldırım’dan ‘emsâl’ plan

Yıldırım Belediyesi, SİT kararının kaldırılmasıyla plan yolu açılan Şirinevler Mahallesi’nden hareketle bütün Bursa’ya örnek olacak bir revizyona imza atmaya hazırlanıyor. Plan revizyonu ile gri su sistemi gibi geri dönüşüm, rüzgâr, güneş gibi doğal kaynakların yapılar ile buluşturulmasını ilave emsâl ile özendirecek olan Yıldırım Belediyesi, böylece yaşanacak çevre meselesini ortadan kaldırırken, doğal hayata da katkıda bulunacak.

Yıldırım Belediyesi, ilçenin geleceğini planlarken ilk sıraya gelecekte yaşanabilecek çevre sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. SİT kararının kaldırılmasının ardından plan yolu açılan Şirinevler Mahallesi için hazırlanan imar plan revizyonunda da bu konuda Bursa’ya örnek olacak plan kararları oluşturuldu.

Yıldırım Belediye Meclisi’nin önceki gün yapılan toplantısında, Şirinevler Mahallesi için hazırlanan imar plan revizyonunda, geri dönüşüm konusunda bilincin artırılması ve teşvik edilmesi için konutlarda özel tasarlanacak mekanların yapılması ve bu konunun ilave emsâl ile özendirilmesi, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile her bağımsız bölüm için bisiklet parklanma alanlarının yapılması ve ilave emsâl ile özendirilmesi, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerjiye dikkat çekmek adına yapıların bahçe ve ortak alan aydınlatmasında rüzgâr ve güneş gibi doğal enerji kaynaklarını kullananlara ilave emsal verilmesi, temiz su kaynaklarının bilinçli kullanımını teşvik etmek maksadıyla çatıda biriken yağmur suyu ve evdeki atıkların belli bir noktada toplanarak tekrar sisteme verildiği gri su sisteminin yapılarda kullanılmasının ilave emsâl ile özendirilmesi kararları oy çokluğu ile kabul edildi.

Yıldırım Belediyesi’nin 2021 yılı meclis toplantısının 2. birleşiminde, İmar Komisyonu’nun 1/1000 ölçekli Şirinevler Mahallesi riskli alan içinde kalan 75 hektar ve riskli alan dışında kalan 35 hektar olmak üzere toplam 110 hektarlık plan revizyon kararı görüşüldü. İmar uygulama planı çalışması hakkında bilgi veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şunları söyledi:

“2013 yılında beraberindeki 6 mahalle ile birlikte Şirinevler’in de bu 75 hektarlık kısmı riskli alan olarak ilan edilmiştir. Ancak burada bir doğal SİT alanı olmasından dolayı imar uygulama ve planlama işlemleri doğal olarak askıya alınmıştır. Bu engel olarak 20 yıldır karşımıza çıkmaktadır. Doğru dürüst ruhsat verilememekte, oradaki binalarla ilgili işlem yapılamamaktadır. 2018 yılında da SİT kararı kaldırılmıştır.”

SİT kararının kaldırılmasıyla bu mahalleyle ilgili plan yapma yolunun da açıldığına dikkati çeken Başkan Yılmaz, şöyle devam etti:

“Dolayısıyla ihaleye çıkılmış ve imar uygulaması ile birlikte planlama çalışması yapılmıştır. Yaklaşık 110 hektarlık bir alana sahip alanımızın üçte 1’i 1 katlı, 2 katlı ve 3 katlı yapılaşmalardan olan, yüzde 70’i bu yoğunlukta olan bir bölgeye sahip. Onun için yürüttüğümüz çalışmada hem arazi kullanım verileri hem de bu alandaki yoğunluk desenine bağlı kalarak hem dönüşümü öngören hem de kentsel alan anlamında da Yıldırım’a da ışık tutacak plan notlarıyla planlama alanımızın tasarımını yaptık. Donatı alanları ile kişi başına düşen yeşil alan miktarı da eski plana göre artırdık. Bizim burada en önemli fark olarak ortaya koymaya çalıştığımız bazı plan notlarıyla hem dönüşümü teşvik etmek hem de Yıldırım bölgesi gibi zor bir coğrafyada ki bulunan alanlardan hareketle Bursa’ya aslında örnek olacak bazı plan notlarını hayata geçirmekle ilgili bir çalışma yürüttük.

Bunlardan ilki çöp alanlarının site ve bina içlerinde dizaynı ve organizasyonu ile ilgili, diğeri güneş enerjisini kullanarak ortak alanların aydınlatılması ve bahçe aydınlatılmasında kullanılması ile ilgili. Diğer bir konu özellikle su kaynaklarının giderek kısıtlı hale geldiği ve bunu tartıştığımız, konuştuğumuz noktada gri su sistemi olarak dünyada konuşulan sistemin bu bölge için en azından bir adım ve Yıldırım’dan da başlayarak belki Bursa’ya örnek olacak bir adımın başlatılması için çok özel bir not hazırladık. Gri su sistemi ile çatıda biriken yağmur suyu ve evdeki atıkların belli bir noktada toplanarak tekrar sisteme verilmesi ile ilgili bir öneri var. Yine şehrimizdeki araç sahipliliğinin artması, bisiklet kullanımının artması ile ilgili çözümlerin otopark yönetmeliğinde yeterli derecede olmamasından hareketle ve yine bizim konuda da örnek oluşturmak amacıyla bina içlerinde bisiklet alanlarının özel dizayn edilmesi ile ilgili de plan notları hazırladık. Bu yönde şekillendirdiğimiz planda konut alanlarının emsali 2, konut ve ticaret alanı olarak belirlediğimiz Ankara Yolu’na cepheli alanlarda da 2,5 emsal öngördük ve bütün hattı özellikle ortada bulunan alan her ne kadar bizim sınırımızın içerisinde kalmasa bile bu bölgenin kentsel gelişmesine çok önemli bir mihenk taşı olacağı kanaatindeyiz. Oldukça büyük bir alan var. Bu bölgenin dizayn edilmesi ve bizim de bir gerdanlık gibi bütün donatıları da bu hatta bağlayarak, çeşitli altyapı alanlarını da kullanarak bir proje tasarladık. Hem İmar Komisyonumuza hem çalışanlarımıza hem de ilgili bürolara teşekkür ediyor, hemşehrilerimizin desteğiyle hayata geçireceğimiz dönüşüm sürecinin Şirinevler ve Yıldırım için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Oy çokluğu ile meclisten geçen riskli alan içinde kalan plan revizyonu kararı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na onaya gönderilecek. Riskli alan dışında kalan bölge ile ilgili plan revizyonu kararı ise Büyükşehir Belediyesi’nin onaylamasının ardından uygulamaya geçirilecek.

