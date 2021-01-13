Yıldırım’dan ‘emsâl’ plan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım’dan ‘emsâl’ plan

İHA

Yıldırım’dan ‘emsâl’ plan

Yıldırım Belediyesi, SİT kararının kaldırılmasıyla plan yolu açılan Şirinevler Mahallesi’nden hareketle bütün Bursa’ya örnek olacak bir revizyona imza atmaya hazırlanıyor. Plan revizyonu ile gri su sistemi gibi geri dönüşüm, rüzgâr, güneş gibi doğal kaynakların yapılar ile buluşturulmasını ilave emsâl ile özendirecek olan Yıldırım Belediyesi, böylece yaşanacak çevre meselesini ortadan kaldırırken, doğal hayata da katkıda bulunacak.
Yıldırım Belediyesi, ilçenin geleceğini planlarken ilk sıraya gelecekte yaşanabilecek çevre sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. SİT kararının kaldırılmasının ardından plan yolu açılan Şirinevler Mahallesi için hazırlanan imar plan revizyonunda da bu konuda Bursa’ya örnek olacak plan kararları oluşturuldu.
Yıldırım Belediye Meclisi’nin önceki gün yapılan toplantısında, Şirinevler Mahallesi için hazırlanan imar plan revizyonunda, geri dönüşüm konusunda bilincin artırılması ve teşvik edilmesi için konutlarda özel tasarlanacak mekanların yapılması ve bu konunun ilave emsâl ile özendirilmesi, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile her bağımsız bölüm için bisiklet parklanma alanlarının yapılması ve ilave emsâl ile özendirilmesi, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerjiye dikkat çekmek adına yapıların bahçe ve ortak alan aydınlatmasında rüzgâr ve güneş gibi doğal enerji kaynaklarını kullananlara ilave emsal verilmesi, temiz su kaynaklarının bilinçli kullanımını teşvik etmek maksadıyla çatıda biriken yağmur suyu ve evdeki atıkların belli bir noktada toplanarak tekrar sisteme verildiği gri su sisteminin yapılarda kullanılmasının ilave emsâl ile özendirilmesi kararları oy çokluğu ile kabul edildi.
Yıldırım Belediyesi’nin 2021 yılı meclis toplantısının 2. birleşiminde, İmar Komisyonu’nun 1/1000 ölçekli Şirinevler Mahallesi riskli alan içinde kalan 75 hektar ve riskli alan dışında kalan 35 hektar olmak üzere toplam 110 hektarlık plan revizyon kararı görüşüldü. İmar uygulama planı çalışması hakkında bilgi veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şunları söyledi:
“2013 yılında beraberindeki 6 mahalle ile birlikte Şirinevler’in de bu 75 hektarlık kısmı riskli alan olarak ilan edilmiştir. Ancak burada bir doğal SİT alanı olmasından dolayı imar uygulama ve planlama işlemleri doğal olarak askıya alınmıştır. Bu engel olarak 20 yıldır karşımıza çıkmaktadır. Doğru dürüst ruhsat verilememekte, oradaki binalarla ilgili işlem yapılamamaktadır. 2018 yılında da SİT kararı kaldırılmıştır.”
SİT kararının kaldırılmasıyla bu mahalleyle ilgili plan yapma yolunun da açıldığına dikkati çeken Başkan Yılmaz, şöyle devam etti:
“Dolayısıyla ihaleye çıkılmış ve imar uygulaması ile birlikte planlama çalışması yapılmıştır. Yaklaşık 110 hektarlık bir alana sahip alanımızın üçte 1’i 1 katlı, 2 katlı ve 3 katlı yapılaşmalardan olan, yüzde 70’i bu yoğunlukta olan bir bölgeye sahip. Onun için yürüttüğümüz çalışmada hem arazi kullanım verileri hem de bu alandaki yoğunluk desenine bağlı kalarak hem dönüşümü öngören hem de kentsel alan anlamında da Yıldırım’a da ışık tutacak plan notlarıyla planlama alanımızın tasarımını yaptık. Donatı alanları ile kişi başına düşen yeşil alan miktarı da eski plana göre artırdık. Bizim burada en önemli fark olarak ortaya koymaya çalıştığımız bazı plan notlarıyla hem dönüşümü teşvik etmek hem de Yıldırım bölgesi gibi zor bir coğrafyada ki bulunan alanlardan hareketle Bursa’ya aslında örnek olacak bazı plan notlarını hayata geçirmekle ilgili bir çalışma yürüttük.
Bunlardan ilki çöp alanlarının site ve bina içlerinde dizaynı ve organizasyonu ile ilgili, diğeri güneş enerjisini kullanarak ortak alanların aydınlatılması ve bahçe aydınlatılmasında kullanılması ile ilgili. Diğer bir konu özellikle su kaynaklarının giderek kısıtlı hale geldiği ve bunu tartıştığımız, konuştuğumuz noktada gri su sistemi olarak dünyada konuşulan sistemin bu bölge için en azından bir adım ve Yıldırım’dan da başlayarak belki Bursa’ya örnek olacak bir adımın başlatılması için çok özel bir not hazırladık. Gri su sistemi ile çatıda biriken yağmur suyu ve evdeki atıkların belli bir noktada toplanarak tekrar sisteme verilmesi ile ilgili bir öneri var. Yine şehrimizdeki araç sahipliliğinin artması, bisiklet kullanımının artması ile ilgili çözümlerin otopark yönetmeliğinde yeterli derecede olmamasından hareketle ve yine bizim konuda da örnek oluşturmak amacıyla bina içlerinde bisiklet alanlarının özel dizayn edilmesi ile ilgili de plan notları hazırladık. Bu yönde şekillendirdiğimiz planda konut alanlarının emsali 2, konut ve ticaret alanı olarak belirlediğimiz Ankara Yolu’na cepheli alanlarda da 2,5 emsal öngördük ve bütün hattı özellikle ortada bulunan alan her ne kadar bizim sınırımızın içerisinde kalmasa bile bu bölgenin kentsel gelişmesine çok önemli bir mihenk taşı olacağı kanaatindeyiz. Oldukça büyük bir alan var. Bu bölgenin dizayn edilmesi ve bizim de bir gerdanlık gibi bütün donatıları da bu hatta bağlayarak, çeşitli altyapı alanlarını da kullanarak bir proje tasarladık. Hem İmar Komisyonumuza hem çalışanlarımıza hem de ilgili bürolara teşekkür ediyor, hemşehrilerimizin desteğiyle hayata geçireceğimiz dönüşüm sürecinin Şirinevler ve Yıldırım için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
Oy çokluğu ile meclisten geçen riskli alan içinde kalan plan revizyonu kararı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na onaya gönderilecek. Riskli alan dışında kalan bölge ile ilgili plan revizyonu kararı ise Büyükşehir Belediyesi’nin onaylamasının ardından uygulamaya geçirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’da tecrübe birlik ruhuyla buluştu
YEREL HABERLER Bursa’da tecrübe birlik ruhuyla buluştu
Kayıp zihinsel engelli adam, 160 kilometre uzakta bulundu
YEREL HABERLER Kayıp zihinsel engelli adam, 160 kilometre uzakta ...
Bursaspor kamp çalışmaları için Antalya’ya gitti
YEREL HABERLER Bursaspor kamp çalışmaları için Antalya’ya gitti
Ailesi canlı yayında onu ararken o antikacı dükkanından çıktı Altı gündür kayıptı Bursa’daki bir antikacıda polis tarafından bulundu
YEREL HABERLER Ailesi canlı yayında onu ararken o antikacı ...
Haydi çocuklar Uludağ’a
YEREL HABERLER Haydi çocuklar Uludağ’a
Narkotik köpek Takip, yastık içine gizlenen uyuşturucu hapları buldu
YEREL HABERLER Narkotik köpek Takip, yastık içine gizlenen ...
Keles beyazlara büründü
YEREL HABERLER Keles beyazlara büründü
Kızılay’da “Susmaz” devri Gürkan iyilik bayrağını Susmaz’a devretti
YEREL HABERLER Kızılay’da “Susmaz” devri Gürkan iyilik bayrağını ...
Nihat Özdemir Bursa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu Nihat Özdemir Bursa'nın enerji altyapısı ve yatırımlarıyla ilgili görüşmelerde bulundu Nihat Özdemir Bursa yöneticilerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Nihat Özdemir Bursa'da çeşitli ziyaretlerde ...
Uyuşturucu haplar 'Takip'ten kaçamadı Jandarma narkotik köpeği Takip uyuşturucu hap gizli zulaları böyle buldu
YEREL HABERLER Uyuşturucu haplar 'Takip'ten kaçamadı Jandarma ...
Sağlıklı ve gür saçların sırrı
YEREL HABERLER Sağlıklı ve gür saçların sırrı
Toplu ulaşımda engel yok
YEREL HABERLER Toplu ulaşımda engel yok
Uludağ beyaza büründü, kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu
YEREL HABERLER Uludağ beyaza büründü, kar kalınlığı 40 santimetreyi ...
Psikopat kedi Kedilerin kavgası kameraya takıldı
YEREL HABERLER Psikopat kedi Kedilerin kavgası kameraya takıldı
Kestiği domates eline iğne gibi battı
YEREL HABERLER Kestiği domates eline iğne gibi battı
Edebî Kazılar’da “Ev” konuşuldu
YEREL HABERLER Edebî Kazılar’da “Ev” konuşuldu
Öğrencilerin ‘misafirliği’ fidanlarla ölümsüzleştirildi Her fidan farklı bir ülkeyi temsil ediyor
YEREL HABERLER Öğrencilerin ‘misafirliği’ fidanlarla ...
İlkokul öğrencileri sanatla buluştu
YEREL HABERLER İlkokul öğrencileri sanatla buluştu
Mustafakemalpaşa'da mamamatik uygulaması başladı
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'da mamamatik uygulaması başladı
Bursaspor’da Ali Akman belirsizliği yaşanıyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Ali Akman belirsizliği yaşanıyor
TIR'ın arkasında tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER TIR'ın arkasında tehlikeli yolculuk
Modifiye araç kullananlara kötü haber İşte modifiye araç kullanmanın cezası
YEREL HABERLER Modifiye araç kullananlara kötü haber İşte modifiye ...
TOFAŞ Başantrenörü Demir: İstekli ve sert oynamaya devam edeceğiz
YEREL HABERLER TOFAŞ Başantrenörü Demir: İstekli ve sert oynamaya ...
Yok böyle bir olay...Kayboldu, 40 kilometre yürüdü Bursa’da kaybolan yaşlı adam iki gün boyunca yürüdü. Yıldırım'dan 40 kilometre ilerideki Gemlik ilçesinde sağlıklı şekilde bulundu
YEREL HABERLER Yok böyle bir olay...Kayboldu, 40 kilometre ...