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Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması başladı Tanpınar Edebiyat Yarışması’nda 20. yıl Dündar: “Edebiyatçılar dünyanın dört bir yanından yarışmaya katılıyor”

İHA

Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması başladı Tanpınar Edebiyat Yarışması’nda 20. yıl Dündar: “Edebiyatçılar dünyanın dört bir yanından yarışmaya katılıyor”

Osmangazi Belediyesi’nin edebiyat dünyasının usta isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar adına bu yıl 20’incisini düzenlediği “Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması” başladı.
Osmangazi Belediyesi tarafından 2001 yılından bu yana tertip edilen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması için başvurular başladı. Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması olma özelliğine sahip olan yarışmanın başlama duyurusu, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısı ile yapıldı. Yarışma bu yıl roman dalında düzenlenecek. Yahya Kemal’in; ‘Bizim romanlarımız şarkılarımızdır’ sözüne, Tanpınar’ın da roman ve incelemelerinde sıkça yer vermesinden dolayı bu söz bu yılki yarışmanın sloganı olarak belirlendi. Yarışmaya katılım bir eserle sınırlandırılırken, katılmak isteyenlerin en geç 10 Nisan 2021 Cumartesi gününe kadar eserlerini Osmangazi Belediyesi'ne teslim etmeleri gerekiyor.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve jüri üyeleri, düzenlenen basın toplantısında, bu yılki yarışma hakkında bilgiler verdi. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde önemli bir etki yaptığına vurgu yapan Başkan Dündar, “Türk Edebiyatı’na şiir, hikâye, makale, roman ve araştırmainceleme dallarında birçok eser kazandıran yarışmamız, edebiyatseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bu ilgi bizim için onur verici olurken, omuzlarımıza da önemli bir sorumluluk da yükledi. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması, teknolojinin çok yoğun kullanıldığı günümüzde yazmaya, okumaya ve okutmaya teşvik eden bir yarışma olduğu için ayrı bir önem taşıyor. 20 yıldır bu yarışmamızı geliştirerek sürdürüyoruz” dedi.
Yarışmaya başvuru süreci ve iştirâk şartları hakkında da bilgiler veren Başkan Dündar, “Katılma şartlarını www.osmangazikultursanat.com.tr web sitesinden ilan edeceğiz. Yarışmaya iştirâk etmek isteyenler ayrıntılara buradan ulaşabilecekler. Eserlerin, jürimizin değerlendirmesine sunulmak üzere en geç 10 Nisan 2021 Cumartesi gününe kadar Osmangazi Belediyesi'ne ulaştırılması gerekiyor. Jürimizin değerlendirmeleri sonucu dereceye giren eserleri, Haziran ayı içerisinde düzenleyeceğimiz basın toplantısı ile ilan edeceğiz ve yine Haziran ayı sonunda ödül törenimizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
“Eserleri kitap hâline getiriyoruz”
Tanpınar Edebiyat Yarışması’ndaki en önemli hususlarından birinin de, yarışmaya katılıp jüri üyelerinin değerlendirmesinden geçen eserlerin kitap haline getirilmesi olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak düzenlediğimiz yarışmalar ve sempozyumlar sonucunda ortaya çıkan eserleri, makaleleri ve bilgileri kitap haline getiriyoruz. Bu noktada ciddi bir kitaplığımız oluştu. Geçtiğimiz yılların tüm yarışmalarına ait eserler, Bursa belleğine kazandırıldı. Bu yıl da yarışmamızı simgeleyen yeni kitabımız olacak. Yarışmamızın bir parçası olarak da “Tanpınar Zamanı” adlı yıllık edebiyat ve fikir dergisi yayımlıyoruz. Daha önce mektup, makale, şiir ve hikaye dalında hazırlanan dergimizin beşincisin hazırlıkları da son aşamada. 5 yıl önce bu çalışmaları başlattığımızda yarışmanın ardından dergi ve Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu’nu düzenlemeye başladık. İnşallah normalleşme sürecine girerek bu yıl sempozyumu da gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.
Yarışmanın bu kadar sevilmesinde ve geleneksel hale dönüşerek Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması haline gelmesinde jüri üyelerinin katkısına vurgu yapan Başkan Dündar, “Bizler, yarışmanın zeminini hazırlıyoruz. 20 yıllık bu süreçte bizlere eşlik eden ve birbirinden değerli eserleri keşfetmemizi sağlayan jüri üyelerimizin emeklerini çok önemsiyoruz.
Pandemi sürecinden dolayı aramızda olamayan Jüri Başkanı Prof. Dr. Sayın Abdullah Uçman ile jüri üyelerimiz Prof. Dr. Turan Karataş, Cihan Aktaş hanıma ve toplantıda bizlerle olan sayın Metin Önal Mengüşoğlu ve İhsan Deniz beye çok teşekkür ediyorum. Yarışmacılara başarılar diliyorum” dedi.

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