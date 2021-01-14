Uludağ'da 2 gencin ölümünün ardından dağcılara yasak Bursalı dağcıların izin isyanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uludağ'da 2 gencin ölümünün ardından dağcılara yasak Bursalı dağcıların izin isyanı

İHA

Uludağ'da 2 gencin ölümünün ardından dağcılara yasak Bursalı dağcıların izin isyanı

Uludağ'da geçtiğimiz yıl iki gencin donarak ölmesinin ardından dağcılara yasak uygulaması hayata geçirildi. Bursa’da dağcılık sporu ile uğraşan profesyoneller, Uludağ'a tırmanmanın izin alınarak mümkün olmadığını, bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini savundu.
Bursa’da dağcılıkla uğraşan lisanslı sporcular, Uludağ başta olmak üzere her dağa çıkmadan evvel kolluk kuvvetlerinden bir ay önce izin alınmasının bu sporu zora soktuğunu söyledi. Bursa’da 4 bine yakın, Türkiye’de 60 bine yakın lisanslı dağcı olduğunu savunan sporcular, dağcıların antrenmanlarını ancak dağlarda yapılabileceğini dile getirdi. Birçok ülkede tırmanışlar gerçekleştirdiklerini ve izne tabi olmadıklarını anlatan dağcılar, Türkiye’deki uygulamanın kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Uludağ Dağcılık Kulübü kurucu üyesi ve önceki dönem başkanı İsmet Şentürk, Türkiye’de dağcılık sporunun yeni olduğunu kaydederek, “Henüz oturmamış bir düzen var. 1999 yılında 900 olan lisanslı dağcılar, bugün 59 bine çıkmıştır.Bu Türkiye’de dağcılığın geliştiğini gösteren önemli bir grafiktir” dedi.
“İzne göre faaliyet planı yapamazsınız”
Milli parkların başka bir uygulama yaptığını iddia eden Şentürk, “Milli Parklar ve jandarma farklı uygulamalar yapıyor. Bizler de şu an yaşadığımız dağa çıkma yasağından ve izin alma zorunluluğundan ciddi şekilde etkileniyoruz. Bu dağcılık sporunun gelişimini etkileyen önemli bir faktördür. Geçen yıl aralık ayında meydana gelen Uludağ’da 2 kişinin ölmesi ile ilgili olay Bursa’da Uludağ’ın dağcılara kapatılması sonucunu getirdi. Uludağ bizim antrenman alanımızdır. Uludağ bizim eğitim alanımızdır. Yüksek dağlara hazırlandığımız, bizim her an gitmek istediğimiz bir yerdir. Bize ‘1 ay önceden izin alacaksınız’ deniyor. Onun da önemi yok. İsterseniz 1015 gün önceden izin alınsın denilsin. Bunun uygulanabilir yanı yok. Dağa çıkmak için birçok koşulun uygun olması gerekiyor. İzne göre bir faaliyet planı yapamazsınız” diye konuştu.
“Benzer uygulamalar Türkiye’de de olmalıdır”
Birçok çevre ülkeye tırmanışa gittiklerini vurgulayan Şentürk, “Komşularımızın hiç birinde izin alma, bilgi verme uygulaması yoktur. Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ’da, İran, Gürcistan gibi ülkelerde yok. İran’da dağcılık ata sporudur. Dağcılara saygı gösterip, destek olurlar. Ama bize bakınca engelleniyor. Avrupa’da hiçbir ülkede dağa çıkmak için izin almanız gerekmiyor. Böyle bir uygulama Türkiye’de de olmamalıdır. Bunun kabul edilir bir yanı yoktur. Biz yetkililerden rica ediyoruz. Bu konunun çözülmesi gerekiyor. Dağcılık Federasyonu ile işbirliği yapılarak bu konunun başka ülkelerdeki uygulamaları araştırılsın. Türkiye’de de bir sistem oturtulsun. Anayasanın 10. Maddesine göre eşitlik ilkesine bile bu durum aykırıdır. Spor dalları arasında ayrım yapılmaktadır. Bu bizleri mağdur etmektedir” ifadelerini kullandı.
“En az 15 ülkede dağcılık yaptık, hiçbirinden izin almadık”
Uludağ Dağcılık Kulübü Başkanı Ömer Faruk Kaya da, “En az 15 ülkede dağcılık yaptık, hiçbir ülkede izin almadık. Bizde şöyledir, herhangi bir belge gerekmiyor. Yani dağcılık ilgili bir belge de gerekmiyor. Dünyada çok büyük dağcılar var, hiçbir eğitim almamış, ama çok iyi dağcılar ve izin almadan dağlara çıkmışlar. 8 bin metre üzerindeki dağları bu meseleye katmıyoruz” dedi.
“Uludağ’da klasik rotanın yasaklanması tehlikeyi artırdı”
Bursa Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Başkanı Halit Çelik, “Uludağ’da klasik rotanın yasaklanması bir güvenlik sorunu da ortaya çıkartıyor. Klasik rota nedir? Oteller bölgesinden maden bölgesine ve oradan zirveye gitmektir. Bu yasaklandığı zaman arka taraftan ya da değişik rotalardan Uludağ’a çıkışlar oluyor. Bu daha büyük tehlike arz ediyor. Bu yasaklarda bunun da dikkate alınmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnşaat çalışmasını balkondan izleyen vatandaşın dikkatiyle tarihi mezar steli bulundu Bursa'da inşaat alanı kazısında mezar steli bulundu
YEREL HABERLER İnşaat çalışmasını balkondan izleyen vatandaşın ...
Yağmur ve kar yağışları barajlarda su seviyesini yükseltti
YEREL HABERLER Yağmur ve kar yağışları barajlarda su seviyesini ...
İnşaat bahçesinde Erken Roma Dönemi'ne ait 2 bin yıllık mezar steli bulundu
YEREL HABERLER İnşaat bahçesinde Erken Roma Dönemi'ne ait 2 bin ...
Şehrin en işlek caddesinde motorunu ateşe verip gitti Şehrin göbeğinde yanan motosiklet cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Şehrin en işlek caddesinde motorunu ateşe verip ...
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren babanın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren babanın ...
Kestel Belediyesi’nden turizm hamlesi Başkan Tanır: "Kestel’i turizm alanında Bursa’nın lokomotifi hâline getireceğiz"
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi’nden turizm hamlesi Başkan Tanır: ...
Çizgili Gerdanlı Kırlangıç, Türkiye'de ilk kez görüldü
YEREL HABERLER Çizgili Gerdanlı Kırlangıç, Türkiye'de ilk kez ...
Bursa'da kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı
Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması başladı Tanpınar Edebiyat Yarışması’nda 20. yıl Dündar: “Edebiyatçılar dünyanın dört bir yanından yarışmaya katılıyor”
YEREL HABERLER Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması ...
Dündar: “Bosna’nın kalbimizdeki yeri bir başka”
YEREL HABERLER Dündar: “Bosna’nın kalbimizdeki yeri bir başka”
UTİB Başkanı Engin: “2020 ihracat rakamları olumsuzluklara rağmen sektörümüzün potansiyelini gösterdi”
YEREL HABERLER UTİB Başkanı Engin: “2020 ihracat rakamları ...
Yıldırım’dan ‘emsâl’ plan
YEREL HABERLER Yıldırım’dan ‘emsâl’ plan
Bursa’da tecrübe birlik ruhuyla buluştu
YEREL HABERLER Bursa’da tecrübe birlik ruhuyla buluştu
Kayıp zihinsel engelli adam, 160 kilometre uzakta bulundu
YEREL HABERLER Kayıp zihinsel engelli adam, 160 kilometre uzakta ...
Bursaspor kamp çalışmaları için Antalya’ya gitti
YEREL HABERLER Bursaspor kamp çalışmaları için Antalya’ya gitti
Ailesi canlı yayında onu ararken o antikacı dükkanından çıktı Altı gündür kayıptı Bursa’daki bir antikacıda polis tarafından bulundu
YEREL HABERLER Ailesi canlı yayında onu ararken o antikacı ...
Haydi çocuklar Uludağ’a
YEREL HABERLER Haydi çocuklar Uludağ’a
Narkotik köpek Takip, yastık içine gizlenen uyuşturucu hapları buldu
YEREL HABERLER Narkotik köpek Takip, yastık içine gizlenen ...
Keles beyazlara büründü
YEREL HABERLER Keles beyazlara büründü
Kızılay’da “Susmaz” devri Gürkan iyilik bayrağını Susmaz’a devretti
YEREL HABERLER Kızılay’da “Susmaz” devri Gürkan iyilik bayrağını ...
Nihat Özdemir Bursa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu Nihat Özdemir Bursa'nın enerji altyapısı ve yatırımlarıyla ilgili görüşmelerde bulundu Nihat Özdemir Bursa yöneticilerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Nihat Özdemir Bursa'da çeşitli ziyaretlerde ...
Uyuşturucu haplar 'Takip'ten kaçamadı Jandarma narkotik köpeği Takip uyuşturucu hap gizli zulaları böyle buldu
YEREL HABERLER Uyuşturucu haplar 'Takip'ten kaçamadı Jandarma ...
Sağlıklı ve gür saçların sırrı
YEREL HABERLER Sağlıklı ve gür saçların sırrı
Toplu ulaşımda engel yok
YEREL HABERLER Toplu ulaşımda engel yok