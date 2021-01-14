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Bursa’da sağlık çalışanlarına aşılama çalışması başlatıldı, ilk aşı başhekime Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz: “Bursa’da tüm sağlıkçılara yetecek kadar aşı geldi”

İHA

Bursa’da sağlık çalışanlarına aşılama çalışması başlatıldı, ilk aşı başhekime Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz: “Bursa’da tüm sağlıkçılara yetecek kadar aşı geldi”

Bursa’da sağlık çalışanlarına korona virüs aşısı yapılmaya başlandı. Bursa’da ilk aşı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir’e yapıldı. Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Bursa’da tüm sağlık personeline yetecek kadar aşı geldi. Bursa’da 230 adet aşı noktası oluşturduk” dedi.
Korona virüs aşısı tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da yapılmaya başlandı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aşı programında ilk aşıyı hastanenin başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir oldu. Ardından hastanenin idari ve mali hizmetler müdürü Mehmet Ali Özdikmen ve Hemşire Figen Bayraktaroğlu da aşı vuruldu. Başhekim Prof. Dr. Levent Özdemir, “ Bursa’da örnek olması açısından ilk aşıyı ben oldum. Bundan sonra sağlık çalışanlarının aşı olacak olması beni çok mutlu etti. Hiçbir zaman unutmayalım, bu hastalıktan kurtulmanın tek yolu aşı olmaktır” dedi.
Aşılamanın ardından Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bursa’da Covid19 aşılama programının başlatıldığını belirten Yavuzyılmaz, “Aşılama programını Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanemizde bugün başlatmış bulunuyoruz. İlk aşımızı hastanenin başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir hocamızla başladık. Bizler gönüllü olduğumuz için daha önce aşı olmuştuk. O yüzden tekrar aşı olmuyoruz. Aşı çalışma grubunun çalışmalarına katıldığımız için biz aşı yaptırmıştık. Bursa’daki tüm hastane, aile sağlığı merkezlerimizde özel hastanelerimizde aşı uygulaması başlamış bulunmaktadır. Bu öncelik sağlık personeli ile başladık. Sağlık personelimizin tamamına yapılacak kadar aşımız elimizde mevcuttur ve ilgili birimlerimize dağıtılmış durumdadır. Yaklaşık 230 adet aşı noktası oluşturduk. İhtiyaç olması durumunda bunu arttırabilecek seviyedeyiz. Şu an için ilk partide sağlık personeline yapacağımız için 230 noktada bu süreci başlattık” diye konuştu.
“Bu sürecin bir alt yapısı var. Gelen vatandaşımız ya da sağlık personelimiz aşı alanına girişte kayıt oluyor. Ön kontrol yapılıyor. Bundan sonra ilgili hekim değerlendirmesini yapıyor ve sisteme kaydediliyor” diyerek sözlerini sürdüren Yavuzyılmaz, “Bizim bakanlığımızın ‘Aşıla’ isimli programı var. Oraya kayıt yaptırıyoruz. Orada kimin aşı öncelikli olduğu kayıtlıdır. Hangi aşının hangi personele yapıldığının da kaydı karekod okutularak sistematik olarak tutuluyor. Ben bu sürecin hızlı bir şekilde tamamlanacağına inanıyorum. Çünkü arkadaşlarımız bu sürece inanılmaz katkılar verdiler. Söylemeye gerek yok sağlık personelinin nasıl bu savaşı verdiğini anlatmaya gerek yok. Bu süreci herkes yakından biliyor. Aşı sürecinde de önce kendimizi korumak için aşımızı olacağız daha sonrasında da vatandaşlarımızı risk gruplarına göre aşılayıp bu sürecin bir an önce bitmesi için gayret edeceğiz. Ben risk grubuna dahil olan ve aşılama sırası gelen bütün vatandaşlarımızın aşı olmaya davet ediyorum. Aile bireylerinden eşim sağlık personeli olduğu için öncelik onun olacak. Annem babam 65 yaş üstü olduğu için sırası geldiğinde yaptıracak. Bunun vatandaşlık görevi olduğuna inanıyorum. Bulaşıcı hastalıklar ya da salgınlar sadece kişilerin sağlığı ile biten işler değil. Sizin sağlıklı olmanız etrafınıza bulaştırıcılığınızın da önüne geçiyor. Dolayısıyla toplumsal bir sorumluluktur. Bütün vatandaşların sırası geldiğinde aşılarını olsunlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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