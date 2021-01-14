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Bursa'da, koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarına uygulandı

DHA

Bursa'da, koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarına uygulandı


Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)- BURSA´da, Çin'li Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı. Aşı ilk olarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir'e uygulanırken, kentte bugün 192 sağlık çalışanı aşı olacak.
Bursa'da, yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları başladı. Çin'den gelen Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısı, ilk olarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına uygulandı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir, Hastane Müdürü Mehmet Ali Özdikmen ve Koordinatör Hemşire Figen Bayraktaroğlu aşı yapılan ilk isimler oldu.  
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, vatandaşların, Merkez Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevusunu oluşturup, aşıya gitmesi gerektiğini söyledi. Bursa'da, 230 aşı noktası oluşturulduğunu, ihtiyaç halinde aşı noktalarının artırılacağını belirten Yavuzyılmaz, "Covid-19'la ilgili aşılama programını Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlattık. İlk aşıya, Prof. Dr. Levent Özdemir hocamızla başladık. Bizler gönüllü olduğumuz için daha önce aşı olmuştuk. Tekrar aşı olmuyoruz. Şu an elimizde olan aşı grubunun  aşı çalışmasına katıldığımız için bugün ilk aşının denemesine hastane başhekimimizle başladık. Bursa'daki tüm hastanelerimizde ve Aile Sağlığı Merkezleri'mizde, özel hastanelerimizde aşılama programı başladı. Öncelik sağlık personelinde. Sağlık personelimizin tamamına yapılacak kadar aşımız mevcut ve ilgili birimlerimize dağıtıldı" dedi.
'VATANDAŞLAR, RİSK GRUPLARINA GÖRE ÖNCELİKLİ AŞILANACAK'
Gereken alt yapı çalışmalarının tamamlandığını dile getiren Yavuzyılmaz, "Gelen her vatandaşımız veya sağlık personelimiz aşı alanına girerken kayıt oluyor. Ön kontrolü yapılıyor. Ondan sonra ilgili hekimimiz tarafından değerlendiriliyor ve sisteme kaydedilerek bakanlığımızın oluşturduğu 'aşıla' isminde bir programımız var. O programa kaydederek, kimin aşı öncelikli olduğu kayıt ediliyor. Hangi aşının hangi personele yapıldığını da karekod okutarak sistemde tutuyoruz. Hekim değerlendirmesinin ardından aşı yapıldıktan sonra sisteme işleniyor. Bu sürecin, hızlı bir şekilde tamamlanacağına inanıyorum. Arkadaşlarımız bu sürece salgının başından beri inanılmaz bir katkı verdi. Sağlık personelinin bu zorlu mücadeleyi nasıl başarıyla verdiğini anlatmaya  bile gerek yok. Bizler, aşılama sürecinde önce kendimizi koruyacağız.  Ardından da risk gruplarına göre vatandaşlarımızı aşılayıp bu sürecin bir an önce bitmesine gayret edeceğiz. Risk grubuna dahil olan, aşılama sırası gelen bütün vatandaşlarımızı, aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.
'HASTALIKTAN KURTULMANIN TEK YOLU AŞI OLMAK'
Örnek olması açısından ilk aşının kendisine uygulandığını belirten Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir de "Bursa'da örnek olması için ilk aşıyı oldum. Bundan sonra sağlık çalışanlarımızın da öncelikli olarak aşı olması beni çok mutlu ediyor. Bu hastalıktan kurtulmanın tek yolu aşı olmak" ifadelerini kullandı.
230 AŞI NOKTASI OLUŞTURULDU
Öte yandan kentteki kamu hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı tarafında 7 Ocak günü 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderilen "Hastanelerde Aşı Uygulama Odası Oluşturulması" hakkındaki genelge doğrultusunda 230 aşı uygulama odası oluşturuldu. Odalar, aşı için gelen vatandaşların diğer hastalarla temas etmeyeceği uygun noktalarda hazırlandı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN
2021-01-14 11:28:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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