Üniversite-sanayi iş birliğine yeni imza

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından yürütülen TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’na iş dünyasından destek gelmeye devam ediyor. İmzalanan protokoller ile Bursa’da yıllardır özlemi duyulan ÜniversiteSanayi işbirliği kavramı her geçen gün daha da güçlü hale geliyor.

BUÜ Yönetimi, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında HidTek Makina Sanayii Tic. Ltd. Şti. firması ile işbirliğine gitti. Protokol sayesinde 3 doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülen araştırma projelerinde görev alabilecek. Öğrenciler, doktoraları boyunca aylık 4 bin 500 TL maaş alacak ve eğitimlerinin ardından en az 3 yıl daha firmada çalışmaya devam edebilecek. İşbirliği protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve HidTek Makina Genel Müdürü Süleyman Kara arasında imzalandı.

Protokol imza töreninde 2244 Sanayi Doktora Programı’nın önemine değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sanayi sektöründe yürütülecek inovatif alanlarda yeni projelerin ortaya çıkmasına vesile olduğunu söyledi. Programın devlet, üniversite ve sanayi kuruluşlarının ortaklığında yürütülen özel bir uygulama olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Sanayi Doktora Programı ile katma değerli ürünlerin elde edilmesi noktasında kıymetli bir çaba ortaya çıkıyor. Burada devletimiz, üniversitelerimiz ve firmalarımız kazanıyor. Bize göre çok özel ve önemli bir proje. 3 yıldır çağrılara icabet ediyoruz. Doktora öğrenci sayımız her yıl artıyor. Yeni dönem için de protokol imzalamaya devam ediyoruz. İnşallah öğrenci noktasında da talebi çözdüğümüz zaman çok daha iyi noktalara geleceğimize inanıyoruz. Davetimize karşılık veren ve bizlerle ortak proje üretilmesi konusunda işbirliği yapan tüm firmalarımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.

