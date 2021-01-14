Yeni yıla bank üstünde yatarak girmişti Sağanak yağıştan korunmak için otobüs durağına sığınan kadına polis ekipleri sahip çıktı Bursa'da yılbaşına sokakta giren Ayşegül gazetecilere içini döktü

Bursa'da yılbaşı gecesini bir parkın bankında uyuyarak karşılayan Ayşegül Dışbudak, bu sefer de yağan sağanak yağmurun altında sığındığı otobüs durağında görüntülendi.

Soğuk ve yağmurlu havada ayağındaki terlikler ve üzerindeki battaniye ile görüntülenen 30 yaşındaki kadının gazetecilerle yaptığı sohbeti ise yürekleri burktu.

Kendisine ikram edilen yiyecekleri geri çevirmeyen genç kadının zorlu hayat mücadelesi ve umut dolu mesajları etrafındaki herkese duygu dolu anlar yaşattı.

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