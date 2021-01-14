Acıbadem Bursa Hastanesi sağlıkçıları da aşı yaptırdı

Çin'den getirilen korona virüs aşısı 81 ilde olduğu gibi Acıbadem Bursa Hastanesinde de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Türkiye’nin dört bir yanında sağlıkçılara uygulanan aşılama Acıbadem Bursa Hastanesinde de başladı. Hastanede çalışan ancak hastalığı geçirmemiş sağlıkçılara tek tek Çin'den getirilen korona virüs aşısı uygulanıyor. Sağlıkçıların ardından risk gruplarına göre aşılamaya devam edilecek.

Acıbadem Bursa Hastanesi hekimlerinden ilk aşı olan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Levent Erişen ve Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Tufan Bilgin de, "Tüm dünyanın öncelikli sorunu olan salgın sürecinin aşılmasında aşılanma çok önemli. Bir sağlık çalışanı, bilinçli bir vatandaş olarak aşımızı yaptırdık. Aşı olanın korunmaya devam etmesi, maskemesafehijyen kurallarına uyması gerektiğini hatırlatmak isteriz" dedi.

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