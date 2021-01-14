Meteoroloji'den Bursa'ya 'kar' uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meteoroloji'den Bursa'ya 'kar' uyarısı

DHA

Meteoroloji'den Bursa'ya 'kar' uyarısı


Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Bursa'da gece saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyinde beklenen kar yağışının, yarın öğle saatlerine kadar Bursa, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2021-01-14 13:11:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uygunsuz fotoğraflarını çektikleri erkeklerden şantajla para alan çete üyeleri yakalandı
YEREL HABERLER Uygunsuz fotoğraflarını çektikleri erkeklerden ...
Yeni yıla bank üstünde yatarak girmişti Sağanak yağıştan korunmak için otobüs durağına sığınan kadına polis ekipleri sahip çıktı Bursa'da yılbaşına sokakta giren Ayşegül gazetecilere içini döktü
YEREL HABERLER Yeni yıla bank üstünde yatarak girmişti Sağanak ...
Marmarabirlik’ten 69 milyon TL’lik ödeme
YEREL HABERLER Marmarabirlik’ten 69 milyon TL’lik ödeme
Acıbadem Bursa Hastanesi sağlıkçıları da aşı yaptırdı
YEREL HABERLER Acıbadem Bursa Hastanesi sağlıkçıları da aşı yaptırdı
Bursa'da beklenen kar yağışı, şehir merkezinde başladı
YEREL HABERLER Bursa'da beklenen kar yağışı, şehir merkezinde ...
Başkan Taban Ayda bebeğe köfte sözünü yerine getirdi
YEREL HABERLER Başkan Taban Ayda bebeğe köfte sözünü yerine getirdi
'Yavşak' kelimesine son noktayı Yargıtay koydu
YEREL HABERLER 'Yavşak' kelimesine son noktayı Yargıtay koydu
Hiç acımadı ki... Başhekim aşı oldu "Hiç acımadı ki" dedi İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen: "İnşallah bugünden sonra o pikleri, o yoğun hasta günlerini yaşamayacağız"
YEREL HABERLER Hiç acımadı ki... Başhekim aşı oldu "Hiç acımadı ki" ...
(Özel) Eksper anlayamadı, aldığı aracın ağır hasarlı olduğu satınca ortaya çıktı Mağdur şahıs, aracı kendisine satan kişinin sigorta şirketi ile anlaşıp satıştan bir ay sonra hasar kaydının sisteme girildiğini iddia etti Mahkeme aracı satın alan 3.kişiyi haklı bulup paranın iadesine karar verdi
YEREL HABERLER (Özel) Eksper anlayamadı, aldığı aracın ağır hasarlı ...
Bursa'da vatandaşları uygunsuz fotoğraflarıyla teşhir edip şantaj yapan çete çökertildi
YEREL HABERLER Bursa'da vatandaşları uygunsuz fotoğraflarıyla teşhir ...
Üniversite-sanayi iş birliğine yeni imza
YEREL HABERLER Üniversite-sanayi iş birliğine yeni imza
Bursa'da, koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarına uygulandı
YEREL HABERLER Bursa'da, koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarına ...
Orhangazi’de ilk aşılar yapıldı
YEREL HABERLER Orhangazi’de ilk aşılar yapıldı
Bursaspor’un 46 milyon TL’ye ihtiyacı var
YEREL HABERLER Bursaspor’un 46 milyon TL’ye ihtiyacı var
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İzmir depremi sonrası çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İzmir depremi ...
Bursa’nın hafızası Osmangazi’de canlanıyor
YEREL HABERLER Bursa’nın hafızası Osmangazi’de canlanıyor
"Anne sütü çocuğu korona virüsten koruyor"
YEREL HABERLER "Anne sütü çocuğu korona virüsten koruyor"
Bursa’da sağlık çalışanlarına aşılama çalışması başlatıldı, ilk aşı başhekime Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz: “Bursa’da tüm sağlıkçılara yetecek kadar aşı geldi”
YEREL HABERLER Bursa’da sağlık çalışanlarına aşılama çalışması ...
Türk Mobilyası Avrupa’yı fethetmeye hazırlanıyor İnegöl’ün mobilya markalarından Saloni Avrupa’da 50 yeni mağaza açmaya hazırlanıyor Saloni Mobilya Avrupa Genel Müdürü İsmail Özbek: "Türk mobilya sektörü dünyanın en önemli aktörlerinden biri olacak"
YEREL HABERLER Türk Mobilyası Avrupa’yı fethetmeye ...
İnşaattan 2 bin yıllık mezar taşı çıktı Nilüfer ilçesinde inşaat çalışmasını balkondan izleyen vatandaşın dikkatiyle tarihi mezar steli bulundu Bursa'da inşaat alanı kazısında mezar steli bulundu
YEREL HABERLER İnşaattan 2 bin yıllık mezar taşı çıktı Nilüfer ...
Uludağ’da kar yarım metreyi aştı 3 günlük yağış Bursa'nın rezerv su miktarını 15 gün artırdı
YEREL HABERLER Uludağ’da kar yarım metreyi aştı 3 günlük yağış ...
Boyahanede çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Boyahanede çıkan yangın korkuttu
Bursa’da 230 aşı uygulama odası oluşturuldu
YEREL HABERLER Bursa’da 230 aşı uygulama odası oluşturuldu
Uludağ'da 2 gencin ölümünün ardından dağcılara yasak Bursalı dağcıların izin isyanı
YEREL HABERLER Uludağ'da 2 gencin ölümünün ardından dağcılara ...