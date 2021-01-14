Bursa’da alkol sonu oldu

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Bursa’da alkollü biri dengesini kaybedince camın üzerine düştü. Aşırı kan kaybeden adam hayatını kaybetti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altınova mahallesi 2.Karanfil sokakta üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işsiz olan ve kira alarak geçimini sağlayan Cemal Hafızoğlu (57) evin içerisinde dengesini kaybederek televizyon camına kafasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından yaralanan Hafızoğlu aşırı kan kaybetmeye başladı.

Kiracısı Adem K. 2 gündür haber alamadığı ev sahibini polise bildirmesi sonucu evinde cansız halde yatarken buldu. Eşinden 3 ay önce ayrıldığı öğrenilen Hafızoğlu’nun sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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