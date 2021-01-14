Bursalılara kar ikazı

Bursa Valiliği vatandaşları kar ve dona karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren beklenen kar yağışının yarın (cuma) öğle saatlerine kadar Bursa çevrelerinde kuvvetli (1020 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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