Bursa'da beklenen kar yağışı başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hasretle beklenen kar yağışı başladı. BursaAnkara yolu Ümitalan mevkiinde ve Mezitler bölgesinde kar yağışı yavaş yavaş şiddetini artırarak devam ediyor. İlerleyen saatlerde kar yağışının İnegöl ilçe merkezinde de etkili olması bekleniyor.

Aylardır yağmur ve kara hasret kalan vatandaşlar yağışların başlamasıyla sevindi. Bir gün önce lodos etkisini gösterirken ardından yerini yağmura bıraktı. Hava sıcaklığı ise 78 derece birden düştü. Beklenen kar yağışı başladı. BursaAnkara yolu Ümitalan mevkiinde ve Mezitler bölgesinde kar yavaş yavaş hızını artırarak devam ediyor. Yağışlar önümüzdeki saatlerde ilçe genelinde de etkili olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise kar dün geceden bu yana ara ara yağıyor. Yağışların devam etmesi bekleniyor.

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