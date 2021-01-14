3 bin 640 personel 1 haftada aşılanacak

Türkiye'nin dört bir yanında sağlık çalışanlarının aşılanmalarına devam ediliyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinin de 3 bin 640 personeli tek tek aşılanmaya başlandı. Bir hafta içerisinde tüm personelin aşı olması hedefleniyor.

Türkiye'nin 81 ilinde özel hastanelerden devlet hastanelerine, şehir hastanelerinden tıp fakültelerine kadar birçok sağlık bölümünde Çin'den getirilen Sinovac firmasına ait, CoronaVac aşısı çalışanlara uygulanmaya başlandı. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde de 20 odadan oluşan biriminde, sağlık çalışanları aşı olmak için sıraya girdi. Herkes tek tek aşı olmak için belirlenen sıraya göre odalara alınırken, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Al, "Bugün Covid19 salgınına yönelik olarak aşı çalışmasına bizler de başlamış bulunmaktayız. Bakanlık olarak bizler de aşılar bize geldiği gibi çalışmalarımıza başladık. 3 bin 640 personele aşı yapılacak. Yaklaşık 1 hafta içerisinde de tamamlarız" dedi.

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