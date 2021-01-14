Mudanya Belediyesi’nden psikolojik danışmanlık hizmeti

Mudanya Belediyesi, ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetini pandemi sürecinde de sürdürüyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Psikolog Özge Öztürk tarafından 2020 Eylül ayından bu yana 477 görüşme gerçekleştirildi. Danışanların yüzde 80’ini 20 yaşın üstündekiler oluşturdu. Zeytin Dalı ve Uğur Böceği projeleriyle eğitimden sağlığa, kişisel bakımdan gıda ve yakacak yardımlarına, hasta nakil hizmetlerinden anne ve bebek sağlığına kadar ihtiyacı olan herkesin yanında yer aldıklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Hayatın akışında ortaya çıkabilecek problemlerle baş etmekte zorluk yaşayan kişilere destek veriyoruz. Sağlıklı insan, bedenen ve ruhen sağlam olan kişidir. Daha mutlu daha huzurlu bir ülke için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Pandemi süreciyle birlikte toplumun kaygı seviyesinin arttığını belirten Psikolog Özge Öztürk ise “Vatandaşların virüse yakalanma korkusunun kaygıya, uzun süre yaşanan kaygının da depresyona, umutsuzluğa sürüklediğini söyleyebiliriz. Bu süreçte yalnız olmadığımızı bilmek ve sosyal destek almak çok önemli. Şimdiye kadar başvuran danışanlar için ağırlıklı olarak yetişkinlerde; kaygı, depresyon, stres, öfke kontrolü, evlilik problemleri, boşanma ve içi problemler yer alıyor. Gençlerde ise sınav kaygısı, aile içi meseleleri ele alıyoruz. Çocuklarda da, sağlıklı sınırlar çizme, ebeveynler ile iletişimi düzenleme, kardeş ilişkileri ön plana çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.