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Yaptırdığı aşı plasebo çıkan Bursa İl Sağlık Müdürü yeniden aşı oldu

DHA

Yaptırdığı aşı plasebo çıkan Bursa İl Sağlık Müdürü yeniden aşı oldu


Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, daha önce gönüllü olarak yaptırdığı aşı, halk arasında 'yalancı aşı' olarak isimlendirilen plasebo aşı çıkınca bugün yeniden aşı oldu. Dr. Yavuzyılmaz, "Sabah aşı olmadım. Çünkü gönüllü olarak yaptırdığım aşının ne olduğunu bilmiyordum. Bana yapılan aşı 'plasebo' çıkınca, vakit kaybetmeden gerçek aşımı yaptırdım" dedi.
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Çin firması Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşının ilk dozunu, geçen aralık ayında vuruldu. 2 haftalık takibin ardından Dr. Yavuzyılmaz, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ikinci doz aşıyı yaptırdı. Dr. Yavuzyılmaz, yaptırdığı aşının halk arasında 'yalancı aşı' olarak bilinen 'plasebo aşı' çıkması üzerine bugün yeniden aşı oldu. Plasebonun, Faz 3 çalışmaları sırasında yapılan dozlardan biri olduğunu ifade eden Dr. Yavuzyılmaz, bu sabah başlayan aşılamada şu ana kadar 3 bin personelin, aşı olduğunu, aşı uygulamasının saat 23.00´e kadar devam edeceğini bildirdi.
'VATANDAŞLARIMIZ AŞI OLSUN'
Vatandaşlardan sıraları geldiğinde aşı olmalarını isteyen Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, şunları söyledi: 
"Bugün aşılamalara başladık. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, sabah ilk aşıyı oldu. Ondan sonra diğer sağlık çalışanlarımızın da aşılanma çalışmaları başladı. İlçelerimizde de sabah itibariyle aşı çalışmaları başladı. Ben daha öncesinde Faz 3 çalışmalarında gönüllü olarak aşı yaptırmıştım, o yüzden sabah aşı olmadım. Çünkü aşı mı yapıldı, plasebo mu yapıldı belli değildi. Sabah 09.30-10.00 gibi çalışma grubundan gelen mesajda, 'plasebo grubundan aşılandığım dolayısıyla normal aşımı yapmam gerektiği' belirtildi. Ben de zaman kaybetmeden aşımı oldum. Bütün vatandaşlarımıza, sırası geldiğinde mutlaka aşı olmalarını tavsiye ediyoruz. Aşının gelişi peyderpey olacak."
Her türlü sağlık hizmeti veren personelin aşılancağının altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, "Sabahtan bu yana üç binin üzerinde sağlık personeli aşılandı. Çalışmalar haftasonu da dahil olmak üzere gece 23.00´e kadar devam edecek. Biz, aşı olmayı, pandeminin bitmesi için üzerimize düşen bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yaklaşık bir yıldır sağlık personeli, insanüstü bir çaba sarf ediyor. Pandemi sadece sağlık çalışanlarının çabasıyla bitmez. Vatandaşlar da bize destek vermeli. Sırası gelen vatandaşın gidip, aşısını olmasını istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN
2021-01-14 15:07:13

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