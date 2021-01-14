Komşu kavgasına giden polis memurunu şehit eden tutuklu sanığa müebbet



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) BURSA´da komşular arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memurlarından Alaattin Özdemir´i (44) tabancasıyla vurarak şehit eden Murat Dağkoçak (26) tutuklu yargılandığı davada, müebbet ile 16 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 3 Aralık 2019'da, Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Su Deposu Caddesi'nde meydana geldi. Bir apartmanda komşular arasında çıkan kavga nedeniyle polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak yaşanan arbede sırasında, kavga eden taraflardan Murat Dağkoçak, polis memuru Alaattin Özdemir'in silahını aldı. Ardından da Özdemir'i başından vurdu. Ağır yaralanan evli ve 2 çocuk babası Alaattin Özdemir, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağkoçak da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Murat Dağkoçak sevk edildiği adliyede tutuklanırken, tedavi altına alınan polis memurunun beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine ailesi tarafından bağışlanan organları, 6 kişiye umut oldu.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugünkü karar duruşmasına tutuklu sanık Murat Dağkoçak, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Serkan D. (35), İsmail D. (60), Tekin B. (54) ve Mahmut Y. (50) ile şehit polisin eşi Naciye ve oğlu Emre Özdemir ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti

Mahkeme heyeti, Murat Dağkoçak'ı 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten adam öldürmek' suçundan müebbet, diğer polis memuruna karşı da 'öldürmeye teşebbüs', 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'hakaret' suçlarından 16 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti tutuksuz 4 sanığa ise 1 yıl 4 ay 22'şer gün hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklardan İsmail D. ve Mahmut Y.'nin cezaları hükmün açıklanmasının geri bırakılması çerçevesinde ertelendi.

DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-01-14 15:16:21



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