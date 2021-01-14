Kar geldi, Uludağ’a kayak meraklıları akın etti Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı Uludağ’da, pistler Cuma günü açılacak

Çarşamba akşamından beri kar yağışının aralıklarla devam ettiği Uludağ’da kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Otellerin büyük kısmı hafta başında misafirlerini ağırlamaya başladı. İstanbul’a da karın düşmesinin ardından kayak meraklıların Uludağ’ın yolunu tuttu. Karantinadan dolayı uzun zamandır evlerinde olan vatandaşlar, bol kar görmek için, kayak için Uludağ’a akın etti.

Uludağ Milli Parkı girişinde hafta içerisinde olmasına rağmen uzun araç kuyruğu oluştu. Yılbaşında kar olmadığı için 8 otelin açık olduğu Uludağ’da hafta başında kar yağışı raporu üzerine bütün oteller hizmet vermeye başladı. Çarşamba akşamından itibaren kar yağışının artması ile Uludağ’da Cuma günü pistlerin faal olacağı belirtildi. Zaman zaman sis ve yoğun kar yağışı sebebiyle görüş mesafesi azalsa da ulaşımda bir sıkıntı yaşanmıyor. Oteller ise bir anda akın eden misafirlerini ağırlamak için yoğun gayret sarfediyorlar. Milli Park noktasından itibaren Uludağ’da kar var. Bursa’da henüz sulu kar olmasına rağmen Uludağ yolu 10. kilometreden itibaren yer yer kar birikintileri gözleniyor.

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