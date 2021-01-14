Yenişehir polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Emniyet ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline geldi. Üst üste yapılan operasyonlarda bugüne kadar birçok kişi yakalandı. Yenişehir Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin aylardır süren fiziki takip sonucunda yaptığı operasyonda uyuşturucu satıcısı S.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan sabıkası olan zanlının üstünde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ö ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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