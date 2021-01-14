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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gemlik Belediyesi ekipleri kışa hazır

İHA

Gemlik Belediyesi ekipleri kışa hazır

Gemlik Belediyesi ekipleri, yaklaşan kar yağışı ve yaşanabilecek buzlanmaya karşı teyakkuza geçti.
Gemlik Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler müdürlükleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Bursa ve çevresinde yoğun kar yağışı uyarılarına yönelik hazırlıklarını tamamladı.
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile bir araya gelen daire müdürleri, bilgi alışverişinde bulunarak görev dağılımını gerçekleştirdi. Özellikle yüksek köylerde yaşanacak olumsuzlukları önceden göz önünde bulunduran ekipler, önümüzdeki günlerde meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için çalışmalara başladı. Gemlikliler, yağış ve olumsuz hava şartları sebebiyle karşılaşabilecekleri olumsuz durumlarda 444 16 00 numaralı çağrı merkezinden Gemlik Belediyesi’ne ulaşabilecekler.
İhtiyaç sahiplerine destek
Hazırlıklı olduklarını söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Uzun süredir ilçemizde görülmeyen kar yağışının hafta sonu etkisini gösterebileceği bilgisini aldık. Tüm tedbirlerimizi tamamladık. Ekiplerimiz her dakika göreve hazır şekilde bekliyor olacaklar. Gemliklilere ise sadece karın tadını çıkarmak kalacak. Ayrıca hemşerilerimiz soğuk havalarda çevrelerinde yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı da bizlere bildirebilirler” şeklinde konuştu.

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