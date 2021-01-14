Gemlik Belediyesi ekipleri kışa hazır

Gemlik Belediyesi ekipleri, yaklaşan kar yağışı ve yaşanabilecek buzlanmaya karşı teyakkuza geçti.

Gemlik Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler müdürlükleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Bursa ve çevresinde yoğun kar yağışı uyarılarına yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile bir araya gelen daire müdürleri, bilgi alışverişinde bulunarak görev dağılımını gerçekleştirdi. Özellikle yüksek köylerde yaşanacak olumsuzlukları önceden göz önünde bulunduran ekipler, önümüzdeki günlerde meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için çalışmalara başladı. Gemlikliler, yağış ve olumsuz hava şartları sebebiyle karşılaşabilecekleri olumsuz durumlarda 444 16 00 numaralı çağrı merkezinden Gemlik Belediyesi’ne ulaşabilecekler.

İhtiyaç sahiplerine destek

Hazırlıklı olduklarını söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Uzun süredir ilçemizde görülmeyen kar yağışının hafta sonu etkisini gösterebileceği bilgisini aldık. Tüm tedbirlerimizi tamamladık. Ekiplerimiz her dakika göreve hazır şekilde bekliyor olacaklar. Gemliklilere ise sadece karın tadını çıkarmak kalacak. Ayrıca hemşerilerimiz soğuk havalarda çevrelerinde yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı da bizlere bildirebilirler” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.