Mustafakemalpaşa’da aşılama başladı

Çin’den getirilen aşı Mustafakemalpaşa’da sağlık personeline yapılmaya başlandı. İlk aşı uygulaması, 252 yatak kapasiteli Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirildi.

Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısı ilk olarak Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Asuman Erdinçoğlu’na yapıldı. Türkiye İlâç ve Tıbbî Cihaz Kurumumu’nun tahlilleri tamamlanan CoronaVac aşısı için ‘acil kullanım onayı’ vermesinin ardından ülke genelinde olduğu gibi Mustafakemalpaşa’da da aşılama programına geçildi. 600 sağlık çalışanının görev yaptığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde 5 aşı uygulama odası içerisinde toplam 15 bölüm oluşturuldu.

Verilen onay sonrası ilçede ilk aşılar isteğe bağlı olarak sağlık çalışanları ve hastane yönetimine vuruldu. Sağlıkçılar ve risk gruplarından başlamak üzere aşılama faaliyetlerinin Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği çerçevede yürütüleceği bildirildi. Bunun yanı sıra vatandaşlar aile sağlığı merkezlerinde de MRHS’den randevu almak kaydı ile aşılarını olabilecek.

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