Başkan Aktaş’ın “kunta kinte” isyanı 2021 yılının ilk Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’na 531 yıllık Kozahan’daki zemin yenileme tartışması damgasını vurdu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kozahan’da 40 yıldır yapılmayan bir konuda çalışma başlattıklarını hatırlatarak, muhalefetin kendisine yönelik eleştiriler esnasında hakarete varan sözlerine tepki gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 yılının ilk toplantısını yaptı. 2021 yılının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı Yılı ilan edilmesi sebebiyle Büyükşehir Belediye Bandosu canlı olarak İstiklal Marşı’nı okudu.

Meclis toplantısında konuşan ve Kozahan’daki restorasyon konusunda hassasiyetle duran herkese teşekkür eden Aktaş, “Ben hiç bir siyasi parti yöneticisine hakaret etmedim. Bunu da zul kabul ederim. Vatana, bayrağa, devlete söz söylemeyen her siyasi partinin, bizim kutsallarımıza ve değerlerimize saldırmayan her siyasi partinin sözü kıymetlidir. İyi Parti Sözcümüzün ifade ettiği kendi ilçe ve il başkanlarının bana basın huzurunda olumsuz ciddi anlamda sarfettikleri sözlere rağmen sözlerimin yine arkasındayım” dedi.

Bursa’nın seçilmiş belediye başkanına ‘kunta kinte’ muamelesi yapmanın iyi bir şey olmadığını ifade eden Başkan Aktaş, “Sen çek elini bu şehrin üzerinden, çek git bu işlerle ilgilenme" sözlerinin hakaret vari sözler olduğunu söylemek istiyorum. Kötü söz sahibinindir. Ben de söylediysem benimdir. Kozahan’da süreç 2011de başlamış. Yer Vakıflar’a ait. Özel mülkiyet çok fazla. Açık alanlar kapatılmış. El atılmamış. Allah razı olsun bu ülkenin duyarlı bakanı teşvik etti. Çalışma başlattık. Çalışmayla ilgili farklı görüşler oldu. Akademik odalardan kurumlardan farklı görüşlere açığız. 18 yıldır restorasyonlar yapmış, tarihi ayağa kaldırmış; iktidarın ve belediyenin yapılmış birkaç hatalı işlemle alakalı sanki hiçbir şey yapmamışçasına; sosyal medyadan ve farklı mecralardan küfür ve hakarete maruz bırakılmasını kamu oyunun takdirine bırakıyorum. İş yapan hata yapar. Bursa Büyükşehir Belediyesi 40 senedir el atılamayan konuyu dile getirdi. İyi Partinin Grup Başkan Vekili ve İsmail Tatlıoğlu Unesco Şehirler Ağı istişare toplantımıza katıldı. Orada da söz aldığında iki teşekkürü dile getirdi. Hanlar Bölgesi Projesi’nin kendi hayali ve belediye başkan adayı olduğunda projelerinden birisi olduğunu dile getirip teşekkür etti. Dolayısıyla farklı konularla alakalı istişare edeceğimiz işler var. Yönetimde seçilmiş belediye başkanı olarak konularla alakalı sevk idare konusunda sorumluluk bana aittir.” Diye konuştu.

Ak Partili Meclis üyeleri ile Kozahan’da projenin Anıtlar Kurulu ve Proje müellifinin onayından geçtiğini hatırlatarak, “Kozahan’ın zemini kayrak taşı idi at arabaları geziyordu. Zeminin daha sonra beton ve asfalt olduğunu biliyoruz. Motorlu taşıtların han içine girdiğini biliyoruz. Küp taşlarının 1980li yıllarda uygulandığını biliyoruz. Bunun üzerinden kalkıp “bu süreçte tarihi gömüyorsunuz, tarihi değersiz kılıyor. yanlış uygulamalar yapıyorsunuz” eleştirinizi kabul etmiyoruz. Yapılan uygulamalar uzmanlık gerektirir. Anıtlar Kurulu ve proje müellifinin uygun gördüğü doğrultuda uygulamalar yapılacaktır” dediler.

Mecliste söz alan CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli, Başkan Alinur Aktaş’ın Kozahan konusundaki duyarlılık ve refleksinin önemli olduğunu ifade ederek, “Estetik kaygıların hep beraber dikkate alındığı, bunların sadece doğal ihtiyaçların dışında kaygıların önemli olduğu, geçmişe daha çok sahip çıkmamız gerektiği ortada. Doğrusuyla sahip çıkmamızın ne kadar önemli olduğu çıktı. Yıllar önce çalışmalar başlamıştı. 531 yıllık tarihi olan Kozahan’ın o günkü yapım teknolojisi, ustalığı ve yapım malzemeleri ne ise benzerleriyle yola çıkmak asıl ve esastır. Avrupa bizden bu konuda bizden önde. Bu konuda hassas davranıyorlar. Bizim yeteri kadar önem vermediğimiz aşikardır. Küp taşların da orada çok fazla yerinin olmaması gerekir. Küfeki taşı dediğimiz Topkapı Sarayı’nda kullanılan eşit ebatlı olmayan Avrupa’daki meydanlarda kullanılan taşları kullanmada ciddi yarar var. Koruma kurulunun hassasiyeti yeterli değil. Peyzaj mimarlarının biraz daha çalışma yapıp konunun gerçek uzmanlarıyla tekrar değerlendirilmesinde yarar vardır” diye konuştu.

İyi Parti Grup Sözcüsü Mehmet Temirtaş da Kozahan’da yanlıştan dönülmesinin Bursa kamuoyu adına memnuniyet verici olduğunu, muhalefetin de Bursa’nın geleceği için çalıştığını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, korona virüs vakaları konusunda ise Bursa'da önemli düşüşler olduğunu vurgulayarak, "Sayın bakanımızın da övgülerine mazhar olduk, gayet iyi gidiyoruz. Asla taviz vermeden bu süreci devam ettirmemiz gerekiyor. Aşı uygulamasına dün akşam başlandı. Hem aşının yaygınlaşması, aldığımız tedbirler ve tıbbi gelişmelerle beraber inşallah süreç daha iyi olacak. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın yanında olduk. İlçe Belediyelerimizin ayrı çalışmaları oldu. Tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin aldığı kararlar oldu, emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

