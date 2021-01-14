Yıldırım kışa hazır

Yıldırım Belediyesi, meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısına karşı vatandaşların sıkıntı yaşamaması için gerekli hazırlıkları tamamladı.

Yıldırım Belediyesi, bu sene de kar ve buzlanma sebebiyle yolların ulaşıma kapanmaması için 3 vardiya olarak Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün tüm personeliyle görevlerinin başında olacak. 24 saat boyunca aralıksız hizmet verecek olan ekipler, 6 adet tuz serici robot, 3 iş makinesi, 6 kar küreyici, 1 greyder, 1 ekskavatör, 12 kamyon ile kış boyunca Yıldırım’da kar ve buzla mücadele edecek.

Yıldırım’da kış aylarının vatandaşları mağdur etmemesi adına tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçemizin tümünde, yüksek kısımlarında ve Uludağ eteklerinde kalan bölgelerde yoğun olarak yaşanan kar yağışı ile buzlanma sonrasında olumsuzlukların yaşanmaması, hemşehrilerimizin günlük yaşamının sekteye uğramaması ve en önemlisi de ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için hazırlıklarımızı tamamladık. Yıldırım’ın daha ulaşılabilir olması amacıyla kar yağışı ve buzlanmayla mücadele çalışmalarımız 7 gün 24 saat boyunca aralıksız sürecek. Vatandaşlarımız kış mevsimi süresince olası kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumları Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi’nin 444 16 02 numaralı telefonuna iletebilecekler. Herhangi bir kar yağışı ve buzlanma durumunda derhal harekete geçecek ekiplerimiz, tuzlama ve yol açma çalışmalarını öncelikli olarak ana yollar, okullar ve otobüs güzergâhlarında gerçekleştirerek sokak aralarında çalışmalar yapacak. Yıldırım’da hemşehrilerimizin yolları daima açık olacak. Ekiplerimiz sokak hayvanlarımızın da olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için beslenme odaklarına yiyecek bırakacak” diye konuştu.

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