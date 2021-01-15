Bursa'ya mevsimin ilk karı yağdı



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA'da mevsimin ilk karı yağdı. Kent merkezinde etkili olan kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.

Bursa merkez ile Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde yağan yağmur, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nden alınan bilgiye göre, kentte kar kalınlığı 3 santimetreyi buldu. Hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düşerken, yoğun sisin de etkili olduğu kent merkezinde park ve bahçeler beyaza büründü. İşe gidenler araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizlemek için çabaladı.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalara başlarken trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları için uyardı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-01-15 08:50:04



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